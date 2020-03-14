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Магазины Apple закрылись во всех странах, кроме Китая

14.03.2020 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за вспышки COVID-19 Apple закрывает свои розничные магазины до 27 марта. Это касается всех стран, кроме Китая, сообщил генеральный директор компании Тим Кук. Об этом пишет TJournal.


Тим Кук. Фото: Reuters

К 13 марта 42 магазина производителя в Китае возобновили работу, которая была приостановлена в начале февраля. «Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов», — заявили в Apple.

Сотрудникам компании порекомендовали перейти на дистанционную работу. Работникам закрывшихся магазинов, которые получают почасовую оплату, продолжат платить во время двухнедельного карантина.

13 марта Apple перевела конференцию для разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формат. Впервые в истории мероприятие пройдет только в режиме онлайн-трансляции.

Ниже — цены популярных смартфонов Apple:

 
 
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