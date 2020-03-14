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Магазины Apple закрылись во всех странах, кроме Китая
Источник материала: Tut.by
Из-за вспышки COVID-19 Apple закрывает свои розничные магазины до 27 марта. Это касается всех стран, кроме Китая,
К 13 марта 42 магазина производителя в Китае возобновили работу, которая была приостановлена в начале февраля. «Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов», — заявили в Apple.
Сотрудникам компании порекомендовали перейти на дистанционную работу. Работникам закрывшихся магазинов, которые получают почасовую оплату, продолжат платить во время двухнедельного карантина.
13 марта Apple
Ниже — цены популярных смартфонов Apple:
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