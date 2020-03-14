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Одышка, сниженная функция легких: названы последствия коронавируса

14.03.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медики из Гонконга сообщили, что некоторые выздоровевшие пациенты могут иметь сниженную функцию легких и задыхаться при быстрой ходьбе. Об этом пишет газета South China Morning Post.


Фото: Reuters

Глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн представил общественности свои выводы после наблюдения за первой группой выписанных пациентов, перенесших пневмонию, которая была вызвана коронавирусом нового типа. Он сообщил, что у некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20−30%, из-за чего они испытывают такие проблемы как одышка при быстрой ходьбе.

Напомним, что в Гонконге до настоящего момента был зарегистрирован 131 подтвержденный случай заболевания COVID-19, в том числе трое погибших. Из них 74 пациента были выписаны.

По словам представителя администрации, врачи уже наблюдали около дюжины выписанных пациентов на последующих приемах, и «двое-трое не способны делать то, что делали ранее», например, ходить без одышки. У девяти пациентов были выявлены признаки повреждения легких (синдром «матового стекла»).

Теперь эти пациенты будут проходить тесты, которые позволят определить, в каком состоянии их легкие. Они также займутся физиотерапией, например, плаванием, что должно помочь их легким восстановиться.

 
 
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Эти выводы были сделаны после наблюдения за первой группой выписанных пациентов, перенесших пневмонию, которая была вызвана коронавирусом нового типа
 
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