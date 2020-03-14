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В ГТК рассказали, сколько уголовных дел завели за два года из-за найденных денег в посылках

14.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси за два последних года — 2018 и 2019 — таможенники завели 15 уголовных дел из-за незаконного перемещения денег в международных почтовых отправлениях. По статистике, чаще всего деньги в посылках в нашу страну из европейских стран.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Таможенники напоминают, что перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме до 200 долларов в эквиваленте (сумма рассчитывается по официальному курсу к соответствующей валюте на день приема письма в почтовом отделении).

В 2017 году работники таможни выявили 647 случаев незаконного перемещения денег в международных почтовых отправлениях, в 2018-м — 522, а в 2019-м — 648, сообщили FINANCE.TUT.BY в ГТК.

В ведомстве добавляют, что за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денег в крупном размере (если сумма в 2 раза превышает разрешенную к перемещению без письменного таможенного декларирования — то есть больше 600 долларов на сегодня) предусмотрен штраф, или ограничение свободы от двух до пяти лет, или лишение свободы свободы на тот же срок.

«При перемещении в почтовом отправлении денежных средств в размере, превышающем 600 долларов, по данному факту требуется проведение проверки и принятие решения в порядке статьи 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», — поясняют в ГТК.

«В 2018—2019 годах таможенными органами возбуждено 15 уголовных дел по фактам незаконного перемещения денежных средств в почтовых отправлениях, следовавших из-за границы», — сообщили в ГТК.

К примеру, ранее специалисты Минской региональной таможни нашли в посылке из-за границы с продуктами питания и одеждой наличные денежные средства. В общей сложности — 1200 долларов. Посылку должна была получить 29-летняя жительница Минского района. Деньги изъяли и завели уголовное дело.

По статистике, чаще всего наличные деньги приходят в Беларусь в посылках из европейских стран — Германии, Польши, Италии, Великобритании. «Также неоднократно пресекались попытки перемещения (наличных денежных средств. — Прим. ред.) из США, Канады и Украины, — уточнили в ГТК. — Деньги перемещаются с различными категориями товаров. Какой-либо зависимости наличия денежных средств от видов товаров не прослеживается».

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Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси за два последних года - 2018 и 2019 - таможенники завели 15 уголовных дел из-за незаконного перемещения денег в международных почтовых отправлениях. По...
 
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