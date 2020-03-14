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В Нидерландах врачи откладывают операции из-за коронавируса

14.03.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В стране для пациентов с коронавирусом уже зарезервировано 250 коек, которые можно увеличить до 1100.

В Нидерландах врачи откладывают проведение операций в связи с распространением коронавируса COVID-19. Речь идет о несрочных операциях, сообщило местное издание NU.nl в пятницу, 13 марта.

Отмечается, что таким образом можно обеспечить более больничных коек для больных коронавирусом.

«Несрочные операции врачи откладывают, чтобы не было угрозы дефицита защитных средств, таких как, например, специальные маски», – говорится в сообщении.


Отмечается, что больницы в регионе Брабант уже сталкиваются с нехваткой средств защиты. Отсрочка несрочных операций должна гарантировать, что запас не уменьшится слишком быстро.

Министр здравоохранения Бруно Брюинз заявил, что для пациентов с коронавирусом уже зарезервировано 250 коек, которые можно увеличить до 1100.

По состоянию на 13 марта в Нидерландах число зараженных коронавирусом возросло до 804 человек. Десять из них умерли.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 марта официально зарегистрированы три случая COVID-19. Одна из инфицированных скончалась в Житомирской области. Также стало известно о смерти украинки, которая работала в Италии.
 
 
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В стране для пациентов с коронавирусом уже зарезервировано 250 коек, которые можно увеличить до 1100.
 
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