В Минске пьяный водитель насмерть сбил 41-летнего пешехода

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель сбил 41-летнего пешехода, мужчина погиб. Водитель был пьян — освидетельствование показало 1,82 промилле. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

13 марта около 21.45 37-летний водитель Audi A6 двигался по улице Тимошенко в Минске. Он сбил двигавшегося вдоль проезжей части по ходу движения пешехода. 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно освидетельствованию в выдыхаемом воздухе обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 1,82 промилле.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.