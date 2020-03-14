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В Минске пьяный водитель насмерть сбил 41-летнего пешехода
Источник материала: Tut.by
В Минске водитель сбил 41-летнего пешехода, мужчина погиб. Водитель был пьян — освидетельствование показало 1,82 промилле. Об этом
13 марта около 21.45 37-летний водитель Audi A6 двигался по улице Тимошенко в Минске. Он сбил двигавшегося вдоль проезжей части по ходу движения пешехода. 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно освидетельствованию в выдыхаемом воздухе обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 1,82 промилле.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
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Согласно освидетельствованию в выдыхаемом воздухе обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 1,82 промилле.
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