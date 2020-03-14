ГПК: автомобили в Польшу пока выезжают в штатном режиме

В пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о закрытии границы для иностранцев. Он уточнил, что пока закрыты границы будут в течение 10 дней с возможностью продления еще на 20 дней, а затем - на месяц.





"Польская сторона пока не предоставляла нам информации об изменении работы пунктов пропуска. На данный момент автомобили проходят границу в штатном режиме, с применением необходимых мер санитарного контроля", - отметил Бычковский.





Польша намерена закрыть границу в ночь с субботы на воскресенье. Пока польские пограничники принимают все автомобили из Беларуси. В дальнейшем, как заявлял Моравецкий будут приостановлены автомобильные, международные пассажирские и железнодорожные перевозки, мера не коснется пока грузоперевозок.



