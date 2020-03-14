Вот чем можно заняться дома на выходных, пока все массовые мероприятия под вопросом

Источник материала: Tut.by

Коронавирус не отступает , а это значит, что многим все больше не хочется идти в места скопления людей. К счастью, сейчас выходные, а значит можно законно этого не делать, а лежать в кровати. В свою очередь, AFISHA.TUT.BY предлагает варианты, как развеять скуку, если заняться в домашних условиях ну совершенно нечем.

Свеженький подгон от Netflix, который вышел 26 февраля. Сериал сделали продюсеры «Очень странных дел» и режиссер «Конца этого чертового мира». В результате действительно получилась смесь этих проектов: у главной героини есть сверхспособности неясной природы, как у Оди, а картинка выглядит так, как будто вышел третий сезон о Джеймсе и Алиссе.

Сюжет расскажет о Сидни Новак — обычной ученицы, которая преодолевает проблемы взросления. Правда, еще ее отец покончил жизнь самоубийством, и она пытается выяснить почему. Самое крутое в сериале — то, что 17-летнюю девушку наконец играет 17-летняя актриса. И это выглядит действительно похоже на правду, а не как 24-летняя Тара Рид в образе явно более юной школьницы из «Американского пирога».

Кинокритик AFISHA.TUT.BY Анна Ефременко считает, что сезон получился затянутым, но если у вас наметилось два часа в очереди к участковому терапевту и вот-вот закончится пробный период подписки на Netflix — можно утоптать сезон со скуки. Кажется, у нас есть целых два дня дома — отлично. Да и на IMDb у сериала рейтинг 7,7 — не так уж плохо.

2. Во что поиграть: Death Stranding





Death Stranding — игра от студии известного японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Если вы слышали мем «Кодзима — гений», но не могли убедиться в этом на практике — самое время. Death Stranding уже породила сотни мемов в интернете: на полное прохождение сюжета нужно убить немало свободных часов, которых, как правило, ни у кого нет. Ну и о службах доставки еды, конечно, тоже шутили: главный герой Death Stranding — курьер.

Допустим, вы вообще не играете в игры, а заходите на «Афишу» за фильмами. Но вам тоже понравится: над игрой работали актеры Норман Ридус (это он на скрине выше), Мадс Миккельсен и Леа Сейду. Самые большие гики даже заметят, что некоторые похожи на режиссеров Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна — так вот, вам не показалось. С них все и списано.

Подробнее об игре: Кодзима — гений. Обзор Death Stranding

С момента релиза игры прошло уже достаточно времени, чтобы можно было поймать ее на скидках. Или — как вариант — найти б/у диски, которые продают уже прошедшие игру юзеры. Одна загвоздка — у Death Stranding нет ПК-версии (она появится в июне), пока развлечение доступно только для владельцев PlayStation 4.

3. Что послушать: два подкаста (о белорусах и о минимализме)

Пока сидим дома, будем учиться «купляць беларускае». Откладываем продукты российских медиагигантов, садимся изучать наши. Подкаст «Мы не договорили!» рассказывает о ментальном здоровье. А именно — о трудоголизме, токсичности, боязни успеха. Мы предлагаем послушать выпуск о минимализме и том, как приблизиться к этой философии.

Слушайте &laquo;Идея простой жизни&raquo;: FOMO, JOMO и Минимализм на Яндекс. Музыке

Другой вариант тоже бодрый, но скорее о телесном, а не ментальном. Журналистка Анастасия Зеленкова в 2018 году выпустила книгу «В постели с белорусом» на основе материалов историков и этнографов, и эта работа все еще не дает покоя. В подкасте «Полчаса кардио» автор рассказала о самых неожиданных вещах из прошлого белорусов.

Слушайте &laquo;Лукашенко заниматься сексом не мешает&raquo;. Она написала книгу &laquo;В постели с белорусом&raquo; на Яндекс. Музыке

Вы узнаете, что строчка «напоить коня» в народных песнях — не то, чем кажется, а еще — кто из королей Речи Посполитой болел сифилисом. Так что откладывайте все дела, залезайте под одеяло и слушайте (только уберите детей от колонок). Когда, если не сейчас?

Мы уже предупреждали, что подкасты — это тренд из 2019, который никуда не денется и в этом году. Доказательства — здесь .

4. Чему научиться: лекция Хакамады о том, как улучшить жизнь

Иногда мы задумываемся о переменах, но не всегда в силу занятости можем воплотить наши желания в жизнь. Сейчас как раз подходящий период, чтобы сказать всем делам «стоп» и спокойно поразмышлять о будущем. Для «философской базы» советуем посмотреть почти полуторачасовую лекцию полического деятеля и публициста Ирины Хакамады. Она весьма не уныло объясняет, почему, говоря фразы «я ему столько лет жизни отдала, а он меня кинул», к успеху не придешь. А еще — зачем нужно оставаться всегда ребенком.

«Еще ни в одном миллиардере я не замечала легкости бытия». Интервью с Ириной Хакамадой

Если этот вариант все равно покажется слишком скучным, посмотрите наши выпуски рубрики «Неудобные вопросы» о врачах. Отоларингологи, терапевты, инфекционисты, диетологи и многие другие специалисты простым языком объясняют то, о чем вы, возможно, даже не думали.

А еще у нас есть видео, которые рассказывают о «самых» городах нашей страны. Знали?

5. Что поесть: делаем сами

С 12 по 21 марта в Минске проходит самый короткий Гастрофест с килограммом еды. И хочется, и колется, да? Если «колется» все же больше, вот вам идея: приготовьте какой-нибудь из сетов у себя дома. Часть ингредиентов видна на фото, чтобы узнать вторую часть — проявите фантазию. У вас есть много времени и ровно ноль «отмазок».



Фото предоставлено организаторами Gastrofest. Jameson St Patrick’s Day

Если бургеры и свиные ребра слишком сытный для вас вариант, подсказываем: мы уже рассказывали о простых рецептах эффектной пасты , вариантах небанальных закусок под сериалы и домашнем фастфуде с минимумом вреда.

Бонус: еще восьмерка топового кино

Если все вышеперечисленное не ваша тема, вспомините о нашей подборке свежих фильмов, которые совсем недавно шли (или даже еще идут!) в кинотеатрах, но их уже можно посмотреть онлайн: