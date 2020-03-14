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Вот чем можно заняться дома на выходных, пока все массовые мероприятия под вопросом
Источник материала: Tut.by
Коронавирус
1. Что посмотреть: сериал «Мне это не нравится»
Свеженький подгон от Netflix, который вышел 26 февраля. Сериал сделали продюсеры «Очень странных дел» и режиссер «Конца этого чертового мира». В результате действительно получилась смесь этих проектов: у главной героини есть сверхспособности неясной природы, как у Оди, а картинка выглядит так, как будто вышел третий сезон о Джеймсе и Алиссе.
Сюжет расскажет о Сидни Новак — обычной ученицы, которая преодолевает проблемы взросления. Правда, еще ее отец покончил жизнь самоубийством, и она пытается выяснить почему. Самое крутое в сериале — то, что 17-летнюю девушку наконец играет 17-летняя актриса. И это выглядит действительно похоже на правду, а не как 24-летняя Тара Рид в образе явно более юной школьницы из «Американского пирога».
Кинокритик AFISHA.TUT.BY Анна Ефременко считает, что сезон получился затянутым, но если у вас наметилось два часа в очереди к участковому терапевту и вот-вот закончится пробный период подписки на Netflix — можно утоптать сезон со скуки. Кажется, у нас есть целых два дня дома — отлично. Да и
2. Во что поиграть: Death Stranding
Death Stranding — игра от студии известного японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Если вы слышали мем «Кодзима — гений», но не могли убедиться в этом на практике — самое время. Death Stranding уже породила сотни мемов в интернете: на полное прохождение сюжета нужно убить немало свободных часов, которых, как правило, ни у кого нет. Ну и о службах доставки еды, конечно, тоже шутили: главный герой Death Stranding — курьер.
Допустим, вы вообще не играете в игры, а заходите на «Афишу» за фильмами. Но вам тоже понравится: над игрой работали актеры Норман Ридус (это он на скрине выше), Мадс Миккельсен и Леа Сейду. Самые большие гики даже заметят, что некоторые похожи на режиссеров Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна — так вот, вам не показалось. С них все и списано.
Подробнее об игре:
С момента релиза игры прошло уже достаточно времени, чтобы можно было поймать ее на скидках. Или — как вариант — найти б/у диски, которые продают уже прошедшие игру юзеры. Одна загвоздка — у Death Stranding нет ПК-версии (она появится в июне), пока развлечение доступно только для владельцев PlayStation 4.
3. Что послушать: два подкаста (о белорусах и о минимализме)
Пока сидим дома, будем учиться «купляць беларускае». Откладываем продукты российских медиагигантов, садимся изучать наши. Подкаст «Мы не договорили!» рассказывает о ментальном здоровье. А именно — о трудоголизме, токсичности, боязни успеха. Мы предлагаем послушать выпуск о минимализме и том, как приблизиться к этой философии.
Другой вариант тоже бодрый, но скорее о телесном, а не ментальном. Журналистка Анастасия Зеленкова в 2018 году
Вы узнаете, что строчка «напоить коня» в народных песнях — не то, чем кажется, а еще — кто из королей Речи Посполитой болел сифилисом. Так что откладывайте все дела, залезайте под одеяло и слушайте (только уберите детей от колонок). Когда, если не сейчас?
Мы уже предупреждали, что подкасты — это тренд из 2019, который никуда не денется и в этом году. Доказательства —
4. Чему научиться: лекция Хакамады о том, как улучшить жизнь
Иногда мы задумываемся о переменах, но не всегда в силу занятости можем воплотить наши желания в жизнь. Сейчас как раз подходящий период, чтобы сказать всем делам «стоп» и спокойно поразмышлять о будущем. Для «философской базы» советуем посмотреть почти полуторачасовую лекцию полического деятеля и публициста Ирины Хакамады. Она весьма не уныло объясняет, почему, говоря фразы «я ему столько лет жизни отдала, а он меня кинул», к успеху не придешь. А еще — зачем нужно оставаться всегда ребенком.
Если этот вариант все равно покажется слишком скучным, посмотрите наши выпуски рубрики «Неудобные вопросы» о врачах. Отоларингологи, терапевты, инфекционисты, диетологи и многие другие специалисты простым языком объясняют то, о чем вы, возможно, даже не думали.
А еще у нас есть видео, которые
5. Что поесть: делаем сами
С 12 по 21 марта в Минске
Если бургеры и свиные ребра слишком сытный для вас вариант, подсказываем: мы уже рассказывали о простых рецептах
Бонус: еще восьмерка топового кино
Если все вышеперечисленное не ваша тема, вспомините о нашей подборке свежих фильмов, которые совсем недавно шли (или даже еще идут!) в кинотеатрах, но их уже можно посмотреть онлайн:
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Коронавирус не отступает, а это значит, что все больше не хочется идти в места скопления людей. AFISHA.TUT.BY предлагает варианты, что делать, если дома вы заскучали.
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