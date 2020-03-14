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Микроавтобус сбил пьяного велосипедиста под Гродно

14.03.2020 14:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый велосипедист попал под колеса микроавтобуса в Гродненском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 13 марта, около 10.00, на 118-м километре трассы Р41 Слоним — Мосты — Скидель — граница Литовской Республики. Здесь водитель микроавтобуса Ford ехал в направлении агрогородка Озеры и сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

— Предварительно установлено, что 44-летний велосипедист первоначально ехал ближе к правому краю проезжей части, однако в момент приближения попутного автомобиля сместился левее, — проинформировали в ГАИ.

В результате ДТП велосипедист получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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В результате ДТП велосипедист получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
 
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