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По новой программе «Семейный капитал» уже 154 многодетные семьи открыли депозитные счета

14.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

По новой программе «Семейный капитал» уже 154 многодетные семьи открыли депозитные счета

Всего на 1 марта 2020 года для многодетных семей открыто 80 726 депозитных счетов «Семейный капитал», из которых 154 счета — по программе 2020-2024 годов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Программа семейного капитала действует с 2015 года и является долгосрочной мерой в системе государственной поддержки многодетных семей. Она доказала свою эффективность и с 1 января была продлена на новую пятилетку. С этого периода семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. Но есть нюанс, характерный для программ обеих пятилеток: обратиться за назначением семейного капитала надо в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей. Это значит, что после 1 января этого года некоторые семьи открыли депозитные счета на детей, рожденных до этой даты. И по 30 июня 2020 года еще могут поступать обращения от семей за назначением капитала по старой программе.

«Всего на 1 марта по программе 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 80 572 депозитных счета «Семейный капитал» на сумму $805,7 млн. Напомним, размер семейного капитала по данной программе — $10 тыс., — отметили в Минтруда. — По программе 2020-2024 годов на 1 марта для многодетных семей открыто 154 депозитных счета «Семейный капитал» на сумму Br3,5 млн».

Право распоряжения средствами семейного капитала наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери.

С 2020 года расширены направления досрочного использования средств семейного капитала (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала). До достижения ребенком 18 лет использовать деньги можно на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах; погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора; на получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в госучреждениях образования; получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения (предоставление иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; некоторые стоматологические услуги). Право на досрочное распоряжение средствами семейного капитала по дополнительным направлениям распространяется также на семьи, семейный капитал которым назначен по программе 2015-2019 годов.

#новости беларуси
БелТА

 
 
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Всего на 1 марта 2020 года для многодетных семей открыто 80 726 депозитных счетов «Семейный капитал», из которых 154 счета
 
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