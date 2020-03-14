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Приостанавливаются вылеты из Минска в аэропорты Украины, Польши и Кипра

14.03.2020 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания «Белавиа» из-за ситуации с коронавирусом в мире приостанавливает полеты в Украину, Польшу и на Кипр, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе компании.

Так, приостанавливаются рейсы:

с 17 по 31 марта 2020 г. в Украину — Киев, Львов, Одесса, Харьков;
с 15 – 30 марта 2020 года на Кипр – Ларнака;
с 15 — 27 марта 2020 года в Польшу – Варшава.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 31 декабря 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» из-за ситуации с коронавирусом в мире приостанавливает полеты в Украину, Польшу и на Кипр, сообщили корреспонденту агентства...
 
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