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К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики призвали не расслабляться

14.03.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь во власти непогоды. Вот уже несколько дней в стране хозяйничает шквалистый ветер, местами его порывы достигали 30 м/с. Только за минувшие сутки от электричества было отключено свыше 1000 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики призвали не расслабляться

К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики призвали не расслабляться

Сильнее всего пострадала Гродненская область. В регионе временные отключения особенно сильно сказались на Гродненском, Волковысском и Слонимском районах. Пострадали 109 населенных пунктов, в трети из них электроснабжение уже восстановлено.

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В самом областном центре метель осложнила ситуацию на дороге. Автомобилистам пришлось бороться с гололедом. Из-за сильного ветра несколько деревьев упали на проезжую часть и повредили машины. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики призвали не расслабляться

К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики призвали не расслабляться

Снегопадом и порывистым ветром началась эта суббота и в Минске. Информации о повреждениях и ЧП в столице пока нет.

К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики призвали не расслабляться

Меж тем синоптики призывают не расслабляться. Ситуация в ближайшее время только ухудшится. К сильному ветру добавятся дождь и мокрый снег. И это на фоне заметного понижения температуры. Так что водителям и пешеходам следует проявлять предельную осторожность.

К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики призвали не расслабляться

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь во власти непогоды. Вот уже несколько дней в стране хозяйничает шквалистый ветер, местами его порывы достигали 30 м/с. Только за минувшие...
 
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