БелЖД временно отменяет поезда в Польшу

В связи с ситуацией, вызванной
На основании этого факта железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования, такая информация размещена на
Отменяются и временно курсировать не будут:
— поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;
— поезд № 304/303 Краков-Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;
— поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.
Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).
Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.
Сроки возврата проездных документов не ограничены.
Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.
О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте