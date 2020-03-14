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«Будем сопротивляться до конца». Уцелеть в этом бетонном аду под Гродно в первые дни ВОВ смогли считаные люди

14.03.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

История героического сражения дота №59 Гродненского укрепрайона раскрывается в экранизации художественного фильма режиссера А. Матешко «ДОТ». В сражении уцелели считанные люди.

«Будем сопротивляться до конца». Уцелеть в этом бетонном аду под Гродно в первые дни ВОВ смогли считаные люди

Среди них – курсант Шмелёв, который впоследствии расскажет историю, как из соседней огневой точки ночью 23 июня прибыл связной с вопросом «Что будем делать?» И командир ответил: «Будем сопротивляться до конца». Связной сказал: «Да, у нас тоже приняли такое решение».

«Будем сопротивляться до конца». Уцелеть в этом бетонном аду под Гродно в первые дни ВОВ смогли считаные люди

Эксклюзивные кадры из немецкой кинохроники, редкие фотографии, письма и воспоминания бойцов. Невероятные истории спасения в программе  «Специальный репортаж».

Люди в материале: Галина Буро

 
 
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История героического сражения дота №59 Гродненского укрепрайона раскрывается в экранизации художественного фильма режиссера А. Матешко «ДОТ». В сражении уцелели...
 
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