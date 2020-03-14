«Будем сопротивляться до конца». Уцелеть в этом бетонном аду под Гродно в первые дни ВОВ смогли считаные люди

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История героического сражения дота №59 Гродненского укрепрайона раскрывается в экранизации художественного фильма режиссера А. Матешко «ДОТ». В сражении уцелели считанные люди.





Среди них – курсант Шмелёв, который впоследствии расскажет историю, как из соседней огневой точки ночью 23 июня прибыл связной с вопросом «Что будем делать?» И командир ответил: «Будем сопротивляться до конца». Связной сказал: «Да, у нас тоже приняли такое решение».



