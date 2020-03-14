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Мужчина поделился письмом дочери и растрогал пользователей соцсетей
Источник материала: СТВ
Каждый отец втайне мечтает получить похвалу от своих детей. Одному мужчине посчастливилось и он решил рассказать об этом всем.
Пользователь Reddit
«Ты странный человек. Дорогой папа, я люблю тебя очень сильно. Ты странный, смешной и глупый. Мне нравится, когда мы вместе смотрим Dragon Ball или Stranger Things. Ты всегда вызываешь у меня улыбку. От Кортни», – говорится в письме.
Комментаторы умилились искренности девочки и поздравили «папулю» с хорошим воспитанием дочери, которая не остаётся без внимания.
Кстати, недавно мы рассказывали о мужчине, который получил от дочки письмо совершенно иного характера.
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Каждый отец втайне мечтает получить похвалу от своих детей. Одному мужчине посчастливилось и он решил рассказать об этом всем. Пользователь Reddit уточнил, что...
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