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Мужчина поделился письмом дочери и растрогал пользователей соцсетей

14.03.2020 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Каждый отец втайне мечтает получить похвалу от своих детей. Одному мужчине посчастливилось и он решил рассказать об этом всем. 

Пользователь Reddit уточнил, что дочка живёт с ним, поскольку её мама находится в другом штате. Впрочем, судя по всему, девочка не грустит. 

Мужчина поделился письмом дочери и растрогал пользователей соцсетей
Фото: reddit.com/user/Str8upbored 

«Ты странный человек. Дорогой папа, я люблю тебя очень сильно. Ты странный, смешной и глупый. Мне нравится, когда мы вместе смотрим Dragon Ball или Stranger Things. Ты всегда вызываешь у меня улыбку. От Кортни», – говорится в письме. 

Комментаторы умилились искренности девочки и поздравили «папулю» с хорошим воспитанием дочери, которая не остаётся без внимания. 

Кстати, недавно мы рассказывали о мужчине, который получил от дочки письмо совершенно иного характера. 

Ребёнок выражал недовольство – здесь подробнее

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Каждый отец втайне мечтает получить похвалу от своих детей. Одному мужчине посчастливилось и он решил рассказать об этом всем.  Пользователь Reddit уточнил, что...
 
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