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«Я в детстве корову пасвила, сколько там было всего, этих погибших солдат…» Как один ДОТ два дня отражал атаки немцев
Источник материала: СТВ
Июнь,1941 год. Деревни Августовского канала сотрясались от залпов снарядов. Сегодня – это туристическая жемчужина безвизовой зоны Беларуси. Но многие ли знают, что каждая пядь его земли была орошена кровью.
В первые дни Великой Отечественной войны ДОТы 1-го опорного пункта 2-го узла обороны Гродненского укрепрайона первый удар приняли на себя. Героически сражался двухэтажный ДОТ-полукапонир №39. Его гарнизон состоял из 18 курсантов под командованием лейтенанта Гриценко. ДОТ прикрывал огнём левый фланг опорного пункта и дорогу. Немцы не ожидали, что встретят здесь такое сопротивление.
Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
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«Я в детстве корову пасвила, сколько там было всего, этих погибших солдат…» Как один ДОТ два дня отражал атаки немцев
Июнь,1941 год. Деревни Августовского канала сотрясались от залпов снарядов. Сегодня – это туристическая жемчужина безвизовой зоны Беларуси. Но многие ли знают, что...
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