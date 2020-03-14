Раковые клетки убили с помощью голода

Оказалось, что препараты статины, предназначенные для снижения уровня холестерина в крови, заставляют опухоль голодать, останавливая ее рост.





Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.





Исследователи проанализировали около 2,5 тысячи препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), чтобы определить, какие из них наиболее эффективны в уничтожении клеток, имеющих мутацию в гене PTEN. Этот ген кодирует фермент, который подавляет рост опухолей. Результаты показали, что статины, в частности питавастатин, способны бороться с раком.







