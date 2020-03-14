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ВОЗ: Европа стала новым эпицентром коронавируса

14.03.2020 15:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Европа – новый эпицентр коронавируса. Об этом 14 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Скорость распространения опасной инфекции по Европе превысила рост числа заражений в Китае в разгар эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В мире сейчас более 130 тысяч случаев заражения. Это заставило многие страны закрывать свои границы, школы, университеты и отменять большие мероприятия.

ВОЗ: Европа стала новым эпицентром коронавируса

Президент Дональд Трамп 13 марта объявил о введении в США общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. К тому же Штаты ввели и временный запрет на въезд из стран Европы.

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Границу закрывает Вьетнам. О таком же шаге заявила Польша. Въезд для иностранцев в минувшую пятницу запретили Кипр и Чехия.

ВОЗ: Европа стала новым эпицентром коронавируса

Самой неблагополучной страной в Европе по распространению COVID-19 по-прежнему остается Италия. Число зараженных в стране за сутки выросло почти на 2 500.

В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие

В Беларуси зарегистрировано 27 случаев. Три человека уже поправились. Один находится в состоянии средней степени тяжести.

ВОЗ: Европа стала новым эпицентром коронавируса

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости мира. Европа – новый эпицентр коронавируса. Об этом 14 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Скорость распространения опасной...
 
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