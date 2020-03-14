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В Алматы задержали предполагаемого последователя «Исламского государства»

14.03.2020 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Комитет национальной безопасности Казахстана в Алматы задержал приверженца международной запрещенной террористической организации «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алматы задержали предполагаемого последователя «Исламского государства»

Фотографию арестованного специалисты разместили в одной из социальных сетей. Известно, что он подозревается в подготовке теракта в местах скопления людей во время массовых гуляний. По данным спецслужб, у задержанного изъяты две боевые гранаты. Возбуждены уголовные дела по двум статья Уголовного кодекса Казахстана. Расследование продолжается.

В Алматы задержали предполагаемого последователя «Исламского государства»

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Новости Казахстана. Комитет национальной безопасности Казахстана в Алматы задержал приверженца международной запрещенной террористической организации...
 
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