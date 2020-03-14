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В Минске на перекрёстке пешеход попал под колёса Peugeot
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске произошёл наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Как
На перекрёстке с улицей Олега Кошевого иномарка сбила пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
На неделе в Минске Audi сбила человека.
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Новости Беларуси. В Минске произошёл наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Как сообщает УГАИ ГУВД...
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