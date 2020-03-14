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В Минске на перекрёстке пешеход попал под колёса Peugeot

14.03.2020 16:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске произошёл наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, автомобиль Peugeot двигался по проспекту Партизанскому в сторону улицы Будённого. 

В Минске на перекрёстке пешеход попал под колёса Peugeot
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

На перекрёстке с улицей Олега Кошевого иномарка сбила пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. 

Обстоятельства ДТП выясняются. 

На неделе в Минске Audi сбила человека. 

От полученных травм мужчина погиб на месте – здесь подробности

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске произошёл наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.  Как сообщает УГАИ ГУВД...
 
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