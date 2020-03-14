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Крупная авария в Турции. Погибли два гражданина Украины, более 40 пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Крупное ДТП в Турции. Пассажирский автобус врезался в грузовик и слетел в кювет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла на 17 километре трассы Аскарай – Адана. В результате пострадали более 40 человек, в том числе и два водителя. Есть и погибшие – оба граждане Украины. На месте происшествия работают полицейские и медики. Подробности аварии специалисты уточняют.
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Новости Турции. Крупное ДТП в Турции. Пассажирский автобус врезался в грузовик и слетел в кювет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла на...
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