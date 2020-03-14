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Минздрав: в Беларуси Covid-19 выявлен у 27 граждан

14.03.2020 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предварительный тест на коронавирус дал положительный результат у пяти студентов БГУ. Проводится уточняющая диагностика. 

Как сообщает Минздрав, всего для меднаблюдения и санэпид мероприятий в учреждения здравоохранения направлены 240 учащихся и преподавателей БГУ. 

К настоящему моменту в Беларуси Covid-19 зарегистрирован у 27 человек, трое уже выписаны. Отмечается, что один пациент в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных – удовлетворительное. 

Ранее стало известно, что группа студентов БГУ была госпитализирована для проверки на Covid-19.

В университете проводилась обработка «контактов второго уровня» – подробности здесь

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Новости Беларуси. Предварительный тест на коронавирус дал положительный результат у пяти студентов БГУ. Проводится уточняющая диагностика.  Как сообщает...
 
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