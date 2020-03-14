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Минздрав: в Беларуси Covid-19 выявлен у 27 граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предварительный тест на коронавирус дал положительный результат у пяти студентов БГУ. Проводится уточняющая диагностика.
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К настоящему моменту в Беларуси Covid-19 зарегистрирован у 27 человек, трое уже выписаны. Отмечается, что один пациент в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных – удовлетворительное.
Ранее стало известно, что группа студентов БГУ была госпитализирована для проверки на Covid-19.
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Новости Беларуси. Предварительный тест на коронавирус дал положительный результат у пяти студентов БГУ. Проводится уточняющая диагностика. Как сообщает...
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