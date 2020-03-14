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С 16 марта Украина временно закроет границу с Беларусью из-за коронавируса

14.03.2020 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 16 марта Украина временно закроет границу с Беларусью из-за коронавируса
Фото из открытых источников

Как стало известно, Украина закрывает свои границы с Беларусью с понедельника, 16 марта. Ограничение не коснется граждан Украины, возвращающихся домой, а также грузового сообщения, пишет TUT.by со ссылкой на посольство Украины в Минске.

С 16 марта Украина временно закроет границу с Беларусью из-за коронавируса «Белавиа» отменила рейсы более чем в 20 стран

С 16 марта иностранцев и лиц без гражданства не будут пропускать через границу, в том числе и в рамках транзитного проезда. Режим выезда иностранцев и лиц без гражданства с территории Украины остается без изменений. Кроме того, прием граждан в посольстве Украины в Республике Беларусь прекращен до 20 марта 2020 года.

Напомним, власти Украины приняли решение закрыть государственные границы на две недели с европейскими странами для иностранных граждан из-за угрозы распространения коронавируса. С 12 марта в соседней стране введен карантин: закрываются учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в Украине зафиксировано три случая коронавируса, при этом один человек погиб.

Также о временном закрытии границ уже сообщили правительства Польши и Литвы.

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительно, ограничения введены на две недели.
 
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