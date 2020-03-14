Фуркад выиграл свою последнюю гонку, Смольский показал лучший результат в карьере

Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.



Фото: Биатлон Онлайн , Денис Костюченко

Фуркад стартовал вторым, допустил 3 (0+0+1+2) промаха и на три секунды опередил товарища по команде Кентена Фийона-Майе (1+0+0+1).

Третьим стал еще один француз Эмильен Жаклен (0+0+1+3).

Йоханнес Бё (0+1+3+0) опустился на четвертое место, но этого оказалось достаточно, чтобы выиграть общий зачет. Примечательно, что если бы норвежец промазал на последней стрельбе, то лишился бы титула.

Белорус Антон Смольский (0+1+2+0) финишировал 14-м, что стало его лучшим результатом в карьере.

Сергей Бочарников (1+2+1+1) стал 32-м, Роман Елетнов (2+2+3+3) — 53-м.