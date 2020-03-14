Все решил один выстрел! Бё в драматичной борьбе вырвал у Фуркад Кубок мира

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё второй раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира.



Фото: Reuters

Для победы в общем зачете Йоханнесу Бё достаточно было финишировать в первой четверке.

Из-за неудачной стрельбы стартовавший первым Бё перед последним рубежом был только пятым, а Фуркад лидировал в гонке. Но на решающей стойке норвежец в ветреную погоду точным и финишировал на четвертом месте. Если бы Йоханнес допустил хотя бы один промах, то он потерял бы титул.

В итоге Бё набрал 913 очков, а Мартен Фуркад — 911. Третьим стал француз Кентен Фийон-Майе.

Антон Смольский стал 36-м, Роман Елетнов — 42-м, Сергей Бочарников — 48-м, Никита Лобастов — 66-м, Максим Воробей — 81-м.

В Кубке наций победила Норвегия, а Беларусь впервые за 11 лет попала в топ-10, что позволит со следующего года выставлять по пять спортсменов.