Беларуский бренд доказал Mark Formelle, что беларуские авторы ничем не «слабее» российских

Источник материала: KYKY

Если помните, на неделе мы писали , как в начале марта беларуская компания Mark Formelle выпустила новую «литературную» линейку маек. На одежду поместили цитаты российских авторов, которых относят к культуре России, – это Гоголь, и Достоевский, и Бродский. Когда журналисты решили выяснить, чем обоснован такой выбор фраз именно этих людей, пиар-менеджер Mark Formelle Ольга Шинкарева объяснила : «Цитаты российских писателей показались актуальнее и сильнее». Ох.

Многие пользователи сети заявление девушки сочли оскорбительным. А дабы восстановить баланс в силах литератур беларуской и русской, вмешался бренд LSTR. Он выпустил свою коллекцию черных футболок, и на них белым выведены уже только слова, пранедлежащие беларуским классикам и музыкантам, – Максиму Богдановичу, Рыгору Бородулину, Михаилу Анемпадистову и Лявону Вольскому. Линейка состоит из восьми дизайнов. Публикуем парочку из них, остальные смотрите по ссылке :





Более того, новость с комментарием Mark Formelle добралась и до СМИ Бреста. Городской журнал «Бинокль» тоже решил пошить собственные футболки, потратив на это выходные. Редакция выпустила небольшую заметку с обращением к своим читателям под заголовком: «Смотрите, какие майки должен был сделать Mark Formelle, но пришлось делать нам. Купили бы такую?» Внутри материала – фотографии одежды Mark Formelle; если потянуть за ползунок, то цитаты русских поэтов и писателей меняются на цитаты беларуских. Это лайк: