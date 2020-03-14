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Беларуский бренд доказал Mark Formelle, что беларуские авторы ничем не «слабее» российских

14.03.2020 16:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если помните, на неделе мы писали, как в начале марта беларуская компания Mark Formelle выпустила новую «литературную» линейку маек. На одежду поместили цитаты российских авторов, которых относят к культуре России, – это Гоголь, и Достоевский, и Бродский. Когда журналисты решили выяснить, чем обоснован такой выбор фраз именно этих людей, пиар-менеджер Mark Formelle Ольга Шинкарева объяснила: «Цитаты российских писателей показались актуальнее и сильнее». Ох.

Многие пользователи сети заявление девушки сочли оскорбительным. А дабы восстановить баланс в силах литератур беларуской и русской, вмешался бренд LSTR. Он выпустил свою коллекцию черных футболок, и на них белым выведены уже только слова, пранедлежащие беларуским классикам и музыкантам, – Максиму Богдановичу, Рыгору Бородулину, Михаилу Анемпадистову и Лявону Вольскому. Линейка состоит из восьми дизайнов. Публикуем парочку из них, остальные смотрите по ссылке:

Источник: lstr.by

Более того, новость с комментарием Mark Formelle добралась и до СМИ Бреста. Городской журнал «Бинокль» тоже решил пошить собственные футболки, потратив на это выходные. Редакция выпустила небольшую заметку с обращением к своим читателям под заголовком: «Смотрите, какие майки должен был сделать Mark Formelle, но пришлось делать нам. Купили бы такую?» Внутри материала – фотографии одежды Mark Formelle; если потянуть за ползунок, то цитаты русских поэтов и писателей меняются на цитаты беларуских. Это лайк:

Читайте по теме: «Белоруссия жива и сражается». 35 диких пабликов, откуда в Беларусь сквозит русским миром

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Если помните, на неделе мы писали, как в начале марта беларуская компания Mark Formelle выпустила новую «литературную» линейку маек. На одежду поместили...
 
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