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Белорусская железная дорога отменяет поезда на Польшу
14.03.2020 16:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В связи с тем, что Польша на две недели закрыла въезд иностранцев в свою страну, правительством страны принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.
Об этом сообщается на официальном
Соответственно Белорусской железной дорогой с 15 марта отменяются следующие поезда:
поезда Брест-Варшава-Брест № 126/125 и 128/127 отправлением из Варшавы и Бреста;
поезд Краков-Гродно-Краков № 304/303 отправлением из Кракова и Гродно;
поезда Брест-Тересполь-Брест №119/120, 121/122 и 123/124 отправлением из Бреста и Тересполя.
При этом срок приостановления железнодорожного сообщении с Польшей пока не известен.
О возобновлении движения поездов Белорусская железная дорога обещает сообщить отдельно.
Как сообщается на сайте БелЖД, неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов без ограничения сроков возврата.
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В связи с тем, что Польша на две недели закрыла въезд иностранцев в свою страну, правительством страны принято решение о прекращении международного...
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