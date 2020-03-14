Белорусская железная дорога отменяет поезда на Польшу

Источник материала: Ежедневник

В связи с тем, что Польша на две недели закрыла въезд иностранцев в свою страну, правительством страны принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.

Об этом сообщается на официальном Белорусской железной дороги .

В соответствии с решение правительства Польши закрыть границы для въезда иностранцев, железнодорожная администрация уведомила БелЖД о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования.

Соответственно Белорусской железной дорогой с 15 марта отменяются следующие поезда:

поезда Брест-Варшава-Брест № 126/125 и 128/127 отправлением из Варшавы и Бреста;

поезд Краков-Гродно-Краков № 304/303 отправлением из Кракова и Гродно;

поезда Брест-Тересполь-Брест №119/120, 121/122 и 123/124 отправлением из Бреста и Тересполя.

При этом срок приостановления железнодорожного сообщении с Польшей пока не известен.

О возобновлении движения поездов Белорусская железная дорога обещает сообщить отдельно.

Как сообщается на сайте БелЖД, неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов без ограничения сроков возврата.