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Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

14.03.2020 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Весна – дама капризная. На неделе стоит внимательнее отнестись к выбору гардероба. Ночной минус и дневной плюс могут сыграть злую шутку, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник погоду в стране сделает область повышенного атмосферного давления. Во вторник ночью на метеотренды повлияет фронтальный раздел из Балтийского моря. А днём править балом будет область повышенного атмосферного давления. К середине недели к нам завернёт фронтальный раздел из Западной Европы.

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В понедельник из Центральной Европы ожидается поступление тёплых воздушных масс. В дневные часы воздух прогреется до +5 +10, на западе страны потеплеет до +11 +13. В большинстве дней рабочей недели погоду будут диктовать, в общем-то, фронтальные разделы. По северу Европы будут смещаться атлантические циклоны. Одновременно над центральной частью Европы будет располагаться обширная область повышенного атмосферного давления, сформированная в довольно тёплой воздушной массе. Беларусь будет находиться на периферии этих двух барических образований. Поэтому со вторника по пятницу в Беларуси будут периодически проходить кратковременные осадки. Температура воздуха в ночные часы, в основном, -3 +3, днём преобладающая температура +4 +10. В дальнейшем ожидается очередное похолодание – в конце недели.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Виктория Матвиенко

 
 
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Весна – дама капризная. На неделе стоит внимательнее отнестись к выбору гардероба. Ночной минус и дневной плюс могут сыграть злую шутку, рассказали в...
 
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