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Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Весна – дама капризная. На неделе стоит внимательнее отнестись к выбору гардероба. Ночной минус и дневной плюс могут сыграть злую шутку, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Весна – дама капризная. На неделе стоит внимательнее отнестись к выбору гардероба. Ночной минус и дневной плюс могут сыграть злую шутку, рассказали в...
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