«Люди паникуют, скупают продукты, чихнешь в транспорте — все выходят». Белорусы из стран с карантином рассказали, что у них происходит

Источник материала: Виртуальный Брест

Буквально вчера ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса . Основной очаг сейчас находится в Италии, где число зараженных перевалило за 15 тыс. Испания объявила чрезвычайное положение, Франция и Германия — карантин в школах и вузах, Польша и Украина закрыли границы для въезда. Президент Франции Макрон уже назвал эпидемию коронавируса страшнейшей в этом столетии, а Ангела Меркель считает, что коронавирусом переболеют 70% немцев. Но что происходит в жизни обычных людей из этих стран? Мы попросили наших соотечественников которые сейчас живут за границей, рассказать о ситуации и настроениях простых людей.





Польша: «Туалетную бумагу выкупают тележками»

По данным на вчерашний вечер, в Польше зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусом. Одна 57-летняя женщина скончалась от воспаления легких, которое вызвала болезнь. С сегодняшнего дня Польша запретила иностранцам въезд через свои границы.

Белорус Валерий живет в Варшаве. По его словам, буквально на этой неделе минимум на 14 дней отменили занятия в школах и университетах. Также отменяются выставки, массовые мероприятия. Кроме того, людей стараются перевести на удаленную работу. Польские власти усилили санитарный контроль на границах.





— Власти прогнозируют, что на этой неделе количество инфицированных возрастет до 100, а на следующей — до 1000. В Польше в этом году выборы, но президент страны Анджей Дуда отменил встречи с избирателями для безопасности, — говорит Валерий. — Массовые мероприятия отменены, но в среду я был в Варшаве на концерте группы «Петля Пристрастия». У всех на входе специальным аппаратом проверяли температуру. В банки и магазины пока что ходить можно. Да и так на улицах достаточно много людей, паники я не наблюдаю. В интернете некоторые паникуют.





Правда, по словам Валерия, его друзья-поляки активно постят пустые полки, на которых раньше были туалетная бумага, мыло и так далее.





— В обычных магазинах людей больше, чем обычно, и они уже начали закупаться. Активно грузят в тележки продукты и средства гигиены, — отмечает он. — Некоторые шутят: мол, обменяю 16 рулонов туалетной бумаги Regina с ароматом ромашки на однокомнатную квартиру в Варшаве.





— Жесть началась со среды, — говорит Дмитрий, который тоже живет в Варшаве. — С утра кто-то пустил информацию, что могут закрыть продуктовые магазины, но позже ее опровергли. Правда, было уже поздно, люди начали массово бежать в магазины и скупать все продукты (крупы, консервы, воду, мясо). Вечером заходил в Auchan, и там реально ничего не было. Я даже хлеба не смог купить. И очереди минимум на час, причем покупают продукты просто коробками. Еще я не заметил вчера на полках туалетной бумаги, ее тоже выкупают тележками.





В четверг в магазинах такая же ситуация: продавцы тупо не успевают выкладывать товар на полки. Пустили слух, что с понедельника хотят закрыть границы Варшавы. В целом, конечно, народу на улицах мало. В час пик заметно снизился трафик людей. Если утром, когда я ехал на работу, мог не зайти в трамвай, то сейчас даже места свободные есть. Еще если кто-то кашляет, то часть людей может спокойно выйти из транспорта. У меня все коллеги на работе перестали здороваться за руку.





Жанна Ногина живет во Вроцлаве. Она говорит, что сейчас в стране введен карантин «до отмены» (то есть дата отмены пока неизвестна). На данный момент в городе минимум туристов, не работают муниципальные учреждения, закрыты школы, университеты и детские сады, также не работают аквапарки, зоопарки, музеи, ботанические сады и так далее. Со среды Польша прекратила авиасообщение с Италией и Германией.

— Костел долго думал, запрещать ли воскресные мессы. В конце концов разрешили верующим решать самим и рекомендовали людям из группы риска остаться дома и слушать проповедь онлайн, — говорит Жанна. — При этом банки работают. Поговаривают, что президент города рассматривает возможность полного закрытия города, но пока это просто слухи. Многие частные ночные клубы и спортзалы вначале обрадовались, устроили спецвечеринки типа «Дезинфекция», но власти просят всех помнить, что это карантин, а не каникулы.





Фото: Евгений Ногин

Жанна добавляет, что градоначальник каждый день ведет прямые трансляции на своей странице в Facebook и рассказывает о ситуации в городе.

— Ему можно написать сообщение, и его команда отвечает. Это очень круто, по-моему, — считает белоруска. — Также он написал обращение к украинским мигрантам, которых в 650-тысячном Вроцлаве более 100 тыс.

Люди ходят на работу, хотя многие международные корпорации перевели сотрудников на работу из дома. Работникам, у которых есть дети до 8 лет, можно взять оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, которых не пускают в детсад. Вообще, есть объявления типа «Я учитель со стажем, моя школа закрыта на карантин, за небольшое вознаграждение я могу посидеть с вашим ребенком, пока вы на работе». Есть инициативы на Facebook, волонтеры готовы сходить за продуктами для пожилых. Некоторые прикалываются. Меньше веселья у тех, у кого дети и кредиты: банки не будут ждать с выплатами, а в отпуск за свой счет никто идти не хочет. Вчера одна женщина в магазине прямо таким извиняющимся тоном сказала: «Мне ужасно стыдно, что я вынуждена делать запасы, но у меня дети». И пока не очень понятны юридические аспекты этого всего, если карантин затянется дольше чем на две недели.





Фото: Сергей Ковальчук

Жанна говорит, что в автобусах отгородили специальными лентами зону в полтора метра до водителя, чтобы к нему не подходили. Также люди стараются в принципе не подходить друг к другу ближе чем на полтора метра. Муж Жанны Евгений даже сфотографировал специальную предупреждающую надпись на аптеке.

— Везде все все протирают дезинфицирующими средствами, транспорт усиленно чистят и моют, — отмечает она. — В магазинах немного паники, полки полупустые, продавцы много где в масках и даже таких пластиковых забралах. Но ничего суперстрашного пока нет, хлеб есть, и на него хватает. Мы, к примеру, купили про запас немного еды и мыла. Но больше паники у мигрантов: ехать домой в Беларусь или Украину или оставаться здесь? Моя знакомая уже часа два в истерике, отправлять ли сына в Брест, потому что у него виза заканчивается через месяц.

Украина: «Большинство людей воспринимают эпидемию с юмором»

В Украине, по данным на пятницу, было зафиксировано три случая коронавируса. Но несмотря на это, в стране введен карантин: занятия в университетах, школах и детских садах отменены. А с воскресенья или понедельника в Украину нельзя будет въезжать иностранцам.





— Формально все массовые мероприятия отменены, у студентов и школьников каникулы, они вроде как даже рады, — объясняет Денис, который ведет свой Telegram-канал о приключениях белорусов в Киеве.





















— Живя в Киеве, конечно, уже можно писать «хроники карантина», вот только они получатся чисто юмористическими. Потому что эпидемию коронавируса большинство людей тут воспринимают скорее с юмором, — объясняет он. — Немного подгорает разве что у пенсионеров, по традиции слишком верящих телевизору.





Именно они позавчера раскупали туалетную бумагу и бумажные полотенца в Киеве. Вчера идеей фикс у них были подсолнечное масло, крупы и макароны. Туалетная бумага стояла уже невредимая. Видимо, попробовали и решили: ну ее, когда есть гречка. Завтра и греча никому не понадобится. Вероятно, на день пропадут поваренная соль, спички, резинки для денег, булавки, нитки с иглами. Мы все это уже наблюдали в 2014 году в Беларуси, когда рубль рухнул. Но дефицита нет: работники шустро наполняют прилавки заново. То есть, в принципе, жизнь идет как обычно.





Италия: «Не хватает мест в больницах, подавленность на лицах и несвойственная тишина»

По данным на вечер пятницы, с начала вспышки в Италии коронавирусом заразились уже 17 660 человек. Из них умерли 1266 (средний возраст умерших — 80,3 года). Напомним, жесткие санитарные меры власти страны ввели 10 марта. Это запрет на передвижение без уважительных причин (к примеру, работа, поход к врачу и так далее). После этого были закрыты рестораны и часть магазинов (кроме магазинов с товарами первой необходимости).

Анна живет в Милане. Говорит, что наполненный и шумный город сейчас выглядит вымершим: на улицах можно встретить единичных прохожих. Власти призвали людей выходить на улицы только в случае крайней необходимости. Это может быть поход на работу, которую нельзя сделать из дома, в аптеку, магазин, для выгула собаки и так далее.





— Законодательно это не запрещено, но власти активно призывают не выходить из дома. По новым правилам, в магазине одновременно не должно находиться более 50 человек (новое правило), поэтому остальные ждут на улице, чтобы зайти, на расстоянии 1 метра, — отмечает белоруска. — Со вчерашнего дня закрыты абсолютно все магазины, кроме продуктовых, а также кафе, рестораны, но им разрешено осуществлять доставку еды. В городе очень много полиции, военных, гораздо больше обычного. Поэтому на улицах сейчас единицы.

Паники не замечаю, но, конечно, это шок для всех. Правда, люди здесь очень объединились, соблюдают правила, очень обижаются на шутки в интернете по поводу несерьезности вируса. Но в основном настроены они позитивны. На многих кафе находила записки, таблички «Tutto andrà bene :-)» («Все будет хорошо»).





Люди устраивают прямые Instagram-трансляции из дома для друзей и знакомых, чтобы заниматься спортом вместе, сохранять дух единства. По ТВ говорят только о коронавирусе. Обычный итальянец закрыт в доме, готовит, смотрит фильмы, учится, работает (кому подходит smart working). Учебные программы стали реализовывать через Skype, проводят лекции, высылают домашние задания. Учеба, пусть и не в полную силу, возобновилась виртуально.

По словам Анны, перебоя с продуктами нет, но в первые дни был ажиотаж и все расходилось с большой скоростью — магазины не успевали наполнять полки.





— Я, честно говоря, сама еще пару дней назад не особо серьезно воспринимала. А теперь не по себе, шутки по этому поводу больше не веселят. На улицу выходишь — людей шарахаешься, — говорит она. — Больницы переполнены. Поэтому всюду распространяют информацию от врачей, их просьбу, чтобы мы оставались дома, чтобы избежать распространения вируса, так как в противном случае они не смогут оказывать помощь. Сейчас им приходится выбирать, кого лечить (аппараты для дыхания также ограничены), в зависимости от возраста, состояния здоровья, как бы жестоко это ни звучало.





Ирина живет в 15 километрах от Милана, в Поццуоло-Мартезане. Говорит, сейчас итальянцы активно обсуждают коронавирус и то, что в реанимациях не хватает мест.

— В Милане оборудуют помещение старой выставки под госпиталь, так как нет мест. Итальянское правительство на протяжении 10 лет сокращало финансирование системы здравоохранения, — говорит Ирина. — Врачи — наши ангелы сейчас. Все они в данный момент борются с вирусом. Найти никого невозможно: ни терапевта, ни другого доктора, все визиты отменены. Да и у врачей сейчас нет специализаций: терапевт ты или гинеколог, ты теперь просто врач.





Ирина говорит, что вся территория Италии объявлена «красной зоной» и перемещаться по ней без уважительной причины (покупка продуктов, поход к врачу и так далее) нельзя, за это грозит штраф в €300. А если на улицу из карантина выйдет человек с положительным результатом анализа на коронавирус , то ему может грозить уголовная ответственность. При этом на улицах желательно находиться на расстоянии метра друг от друга, а входить в помещения желательно не более чем по двое. При этом маски купить невозможно.





— Работодатель оставил меня дома до 20 марта. Муж, с которым мы работаем в одной фирме, на работу ходит. Говорит, что мы бойцы и теперь на передовой, — объясняет белоруска. — Люди не паникуют. Подавленность в лицах и не свойственная Италии тишина. До слез. Итальянцы любят шутить над смертью и до последнего момента держались бодро. Но за последние дни всем стало понятно, что ситуация вне контроля. Сидишь дома, только за сегодня слышишь четыре скорые в своем районе — и думаешь о худшем.

По словам белорусов из Италии, благодаря таким мерам экспоненциальный ход заражения удалось предотвратить и сейчас число зараженных растет не так стремительно.

— Есть надежда, что благоразумие все-таки возьмет верх и эпидемия остановится, — отмечают наши герои.





Испания: «Заболеть коронавирусом считается несчастным случаем»

Число зараженных в Испании уже превысило 4300 человек. От коронавируса здесь погибли уже 120. С сегодняшнего дня власти страны ввели режим чрезвычайного положения. Объявлен карантин: на 15 дней закрываются все школы и университеты, отменяются все внешкольные занятия. Как и везде, многие компании переводят сотрудников на удаленную работу, если это возможно.





Фото: 24tv.ua , фото носит иллюстративный характер

— Власти надеются, что таким образом уменьшится риск заражения группы высокого риска — пожилых, — говорит Елена. — Кстати, со вчерашнего дня больничный по коронавирусу считается несчастным случаем на производстве. Правительство выдаст 75% от зарплаты потерпевшим на все время больничного. После таких новостей была небольшая паника. В СМИ писали, что люди массово стали скупать продукты, даже появились пустые полки. Но все равно испанцы относятся к этим новостям по-разному. Одни возмущаются, что детей некуда девать, а другие в барах сидят и наслаждаются жизнью. Здесь везде висят надписи о том, что нужно тщательнее мыть руки, использовать одноразовые носовые платки, следить за личной гигиеной и так далее.





Фото: barcelonatm.ru

Что касается госпитализации, то есть специальная телефонная линия. Если есть подозрение на коронавирус, туда нужно звонить. Если человек даже с положительным результатом просто болеет, то он остается дома на домашнем карантине. В больницы везут только тех, у кого возникают осложнения.

Германия: «Запретили мероприятия, в которых принимает участие свыше 1000 человек»

По данным института Роберта Коха, по состоянию на вечер пятницы в Германии коронавирусом заразилось более 3481 человека, 8 умерло. При этом канцлер страны Ангела Меркель заявила, что новым вирусом, скорее всего, заразятся около 70% немцев. С четверга во многих землях вводят карантин в детских садах, школах и университетах, а также ограничивают массовые мероприятия.





— До конца прошлой недели ситуация была терпимая, — рассказывает Ольга, которая учится и работает в Гамбурге. — В новостях постоянно говорили, что количество инфицированных возрастает, предупреждали о том, чтобы мы старались ограничить массовые контакты, избегать рукопожатий и так далее. В целом же у нас было спокойно. Вчера у нас был принят закон о том, что с понедельника все сады и школы закрываются, также будут закрыты библиотеки, музеи и так далее. Я учусь в университете, так вот у нас каникулы продлили: семестр будет стартовать не 1 апреля, а 20-го. Такое письмо от университета я получила на почту. Выходить в магазины, банки и общественные места можно, они пока работают. До четверга был запрет на мероприятия, на которые могут прийти более 1000 человек. В Гамбурге есть один известный мюзикл, так вот на него позвали ровно 999 человек. Правда, уже в пятницу стало известно, что все шоу и театры приостановят свою работу, многие до осени.





Я знаю, что у моих знакомых многие фирмы перешли на работу на дому, чтобы предостеречься. Я работаю в издательстве, и уже на прошлой неделе начальник сказал нам, что они на всякий случай закупили каждому сотруднику по ноутбуку, чтобы в любой момент быть готовыми перевести нас на домашнюю работу. Вчера у меня был выходной, но новостей никаких нет, в понедельник все будет ясно.

Ольга говорит, что пока запрета на перемещение, как в Италии, нет, дефицита продуктов и товаров — тоже. Единственное, что девушке было сложно купить последние три недели, — это дезинфицирующий гель для рук.





— Я обошла очень много аптек, но нашла его только сегодня. Да и то в аптеке выдавали только по три баночки на человека, — говорит она. — Знаю, что в одной аптеке стали продавать гель по рецепту врача, потому что как-то нужно было ограничить этот массовый психоз по его скупке.

И, как ни странно, были проблемы с кошачьим кормом — его не было в магазинах. Видимо, люди запасались и раскупили его. Кстати, два дня назад я увидела в магазине первых людей в масках. Их давно уже раскупили, но никто почему-то не носил.

Ну и еще из новшеств — это автобусы. В Германии принято заходить в автобус через переднюю дверь и показывать проездной водителю. С сегодняшнего дня передняя дверь не открывается, пассажиры не заходят к водителю, все заходят в среднюю и заднюю двери. Билеты раньше можно было купить у водителя, но с завтрашнего дня — только онлайн или в автомате.





Виктория живет на западе Германии, в Аахене. Совсем недавно она вернулась из Львова, говорит, что в аэропорту ее не проверяли.

— Ни температуру не мерили, ничего, даже обидно, — говорит она.





У меня муж — врач, я попросила его принести маску с работы, так он рассмеялся. Муж говорит, что больница работает в усиленном режиме. Сейчас у них идет перераспределение работы. Ежедневные планерки врачей отменили, чтобы не было лишних скоплений людей. Одно отделение интенсивной терапии полностью отдали под больных коронавирусом, и оно полное. Поэтому сейчас отменяются плановые операции пациентов. То есть если у кого-то была запланирована операция, но в целом особой спешки и нужды нет, то ее отменяют — чтобы в больнице не было лишних пациентов и чтобы врачи не тратили свое время на людей, которые могут, в принципе, подождать.





По словам Вики, в городе нет особенной паники. В магазинах полные прилавки, а людей в масках она не встречала. Зато в учреждениях теперь есть дезинфекторы.

Франция: «Маски продают по рецепту врача»

Во Франции коронавирусом заразилось более 2800 человек, умер уже 61. С 16 марта в стране начнется масштабный карантин: будут закрыты все образовательные учреждения, а также отменены массовые мероприятия, в которых участвует более 100 человек.





— У нас в Гренобле пока спокойно. Но знакомые ученые говорят, что у нас такая же динамика развития вируса, как в Италии, с разницей в 10 дней, — рассказывает минчанка Юлия, которая довольно долго живет в Гренобле. — Мой терапевт по секрету рассказал, что скорые не справляются с потоком тех, у кого симптомы болезни, поэтому на анализ берут не всех. Еще он сказал, что если состояние не такое, что человеку нужно сразу в реанимацию, то скорая, скорее всего, не приедет.

Врачи и власти много говорят, что нужно защищать тех, кто более слаб (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями), и поэтому нужно готовить места в реанимациях и больницах для них. Уже перенесли все несрочные операции и консультации, чтобы было больше мест в больницах на случай поступления больных коронавирусом.





С середины недели школы готовятся переходить на дистанционное обучение, и с понедельника они на него перейдут. Люди много говорят о коронавирусе в транспорте, на работе. Власти просят всех по возможности перейти на дистанционную работу и не выходить лишний раз на улицу. Мои коллеги с детьми переживают, как работать из дома.





Юлия говорит, что пока дефицита продуктов в городе нет, но средства гигиены купить довольно сложно.

— Маски в аптеках продают только по рецепту врача, а вот антисептики отпускаются без рецепта, поэтому их найти сложно, — объясняет девушка. — Многие считают, что правительству коронавирус на руку: это сейчас повод запретить разные протесты, которые во Франции еженедельно (а то и чаще) проводились уже больше года. Ну и еще у нас скоро муниципальные выборы по всей стране, и некоторые люди считают, что этот вирус выгоден в такой политической гонке.





США: «Начался особый продуктовый ажиотаж»

К этой пятнице в США выявили уже 1300 зараженных коронавирусом нового типа, из них более 40 человек скончалось. Буквально в пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение. До этого он на месяц закрыл границы для иностранцев, прибывающих из Европы.

— У нас все относительно спокойно, по крайней мере пока. Сильной паники я не ощутила. Все гуляют по улицам и ходят в магазины, кафе и рестораны, — рассказывает Марина, проживающая в Чикаго. — Да, маски были раскуплены уже месяц-полтора назад, правда, в них почти никто не ходит. Народ тащит из магазина туалетную бумагу и опустошает полки с дезсредствами.





Закрыто несколько школ, в нескольких университетах на неделю-две продлены весенние каникулы, потом обучение в них будет вестись онлайн. По рекомендации мэра города отменены многие публичные мероприятия, в том числе парады в честь Дня святого Патрика. На «электронку» приходят письма от домовладельцев с мерами предосторожности (мытье рук и так далее), но больше каких-то ограничений я не заметила.





Правда, по словам Марины, люди все-таки бросились запасаться на всякий случай.

— В четверг у нас начался особый продуктовый ажиотаж, люди стали скупать все подряд после новостей о новых случаях вируса и решении Трампа по Европе, — говорит она. — На пустых полках, которые я сфотографировала, должна быть туалетная бумага. Реально народ начал затариваться по полной, обычно в будни в обед в магазинах пустота, сегодня аншлаг.





В ход идут макароны, консервы, снеки и вода.





Марина отмечает, что разговоров о коронавирусе очень много. Люди отказываются от поездок вплоть до того, что могут отменить командировку в соседний штат.

— Народу разрешают работать из дома, постоянно напоминают о правилах личной гигиены, а так в целом все обычно, — говорит Марина.





По словам Ольги, которая уже давно живет в Нью-Йорке, жители города относятся ко всему довольно спокойно, хотя после заявления Трампа о закрытии границ для европейских граждан немного разволновались.





— Все концерты и массовые мероприятия отменили, закрыли Бродвей, уже ходят слухи о закрытии метро. Люди теряют бизнес и деньги. У артистов нет шоу и концертов. Переживаний больше из-за финансов, мне кажется, — говорит девушка. — По внешним признакам на улицах Нью-Йорка ничего не изменилось. Маски носят только азиаты. В одних магазинах полки ломятся от любых продуктов, в других к концу дня размели консервы.





















В целом люди вынужденно изолированы от светской жизни, учебы, работы. Хотя случаев заражения не так много. Я отношусь к этому позитивно. Лучше предупредить проблему, чем потом с ней бороться.





Чехия: «Люди скупали мыло, испугавшись чрезвычайного положения»

В Чехии выявили 117 случаев коронавируса. С 16 марта в стране будет полный запрет на въезд иностранцев и выезд чехов из страны. До этого власти объявили чрезвычайное положение. Сейчас все учебные заведения на карантине.





— Заведения работают до 20 часов, поэтому сегодня, в вечер пятницы, на улицах было не по-пражски пусто. Кстати, когда гуляли, увидели, что один бар работает — это было около десяти вечера. У входа стояла табличка с надписью «Private party», — говорит Анастасия, которая сейчас находится в Праге. — Как сказали мои друзья, за это приватное пати можно схлопотать огромный штраф. Да, за несоблюдение карантина дают большой штраф.

Отменили, конечно, все массовые мероприятия, нельзя собираться больше чем по 30 человек. Для меня самым обидным было то, что из-за этого я не попала на фестиваль документального кино — его тоже отменили.





По словам Анастасии, ажиотаж в магазинах начался в четверг. Покупатели стояли в длинных очередях.

— Скупали мясо, яйца, питьевую воду, консервы. Почти не было мыла — оставалось только дорогое — и туалетной бумаги, — рассуждает она. — Наверное, потому, что люди испугались введения чрезвычайного положения. В пятницу вечером специально зашла в магазин посмотреть — все в порядке. Видно, что люди покупали мясо и консервы, но дефицита нет. Такие полупустые полки я видела и месяц, и два назад.





Белоруска говорит, что после введения чрезвычайного положения многие переживали, смогут ли они встретится с семьями.

— Последние два дня были самыми ужасными за эту неделю. У меня были куплены билеты домой, поэтому каждую новость про закрытие границ, чрезвычайное положение и все такое я открывала с одной мыслью: только бы я смогла попасть домой. Все хорошо, мне повезло, но среди моих знакомых в Чехии есть люди, у которых мужья и жены застряли в других странах, — говорит Анастасия. — Многие привычные вещи становятся бессмысленными в этой ситуации. И я думаю, что сейчас самое время оглянуться по сторонам и наконец-то начать ценить друг друга.