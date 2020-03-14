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«Йокерит» отказался играть в Кубке Гагарина из-за коронавируса

14.03.2020 19:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Йокерит» официально отказался продолжать участие в Кубке Гагарина. В сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба, причиной такого решения называется следование рекомендациям правительства Финляндии в условиях распространения коронавируса, сообщает Sports.ru.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Исключительные времена требуют исключительных мер. Здоровье и благополучие людей и нашего общества первостепенны, и «Йокерит» готов взять ответственность на себя.

Мы все вместе пришли к этому решению в ходе обсуждений с нашими врачами и игроками. Это очень тяжелое, но необходимое решение», – отметил Яри Курри, председатель совета директоров клуба.

Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА – «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее представитель клуба опровергал информацию о том, что клуб намерен сняться с плей-офф КХЛ.

 
 
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«Йокерит» официально отказался продолжать участие в Кубке Гагарина. В сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба, причиной такого решения называется...
 
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