ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Северинец победил в Бресте, Губаревич - в Дрогичине

14.03.2020 19:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

14 марта праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты от оппозиции прошли в Бресте и Дрогичине. Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец занял первое место в Брест, получив 63 голоса из 116.

Юрий Губаревич в Бресте набрал 34 голоса, Ольга Ковалькова - 14, Николай Козлов - 4, Алексей Янукевич - 1.

А вот в  Дрогичине у сопредседателя БХД было второе место и 13 голосов из 38. Лидером голосования стал председатель Движения "За свободу" Юрий Губаревич - 24 голоса. Один человек проголосовал за Николая Козлова.

Завтра встречи состоятся в Пинске и Столине. 
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 марта праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты от оппозиции прошли в Бресте и Дрогичине. Сопредседатель Белорусской христианской демократии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дарья Домрачева: «Фуркад не всегда был честен на дистанции с соперниками. Это навсегда останется его чертой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика