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Северинец победил в Бресте, Губаревич - в Дрогичине
Источник материала: Партизан
14 марта праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты от оппозиции прошли в Бресте и Дрогичине. Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец занял первое место в Брест, получив 63 голоса из 116.
Юрий Губаревич в Бресте набрал 34 голоса, Ольга Ковалькова - 14, Николай Козлов - 4, Алексей Янукевич - 1.
А вот в Дрогичине у сопредседателя БХД было второе место и 13 голосов из 38. Лидером голосования стал председатель Движения "За свободу" Юрий Губаревич - 24 голоса. Один человек проголосовал за Николая Козлова.
Завтра встречи состоятся в Пинске и Столине.
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14 марта праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты от оппозиции прошли в Бресте и Дрогичине. Сопредседатель Белорусской христианской демократии...
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