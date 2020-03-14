Северинец победил в Бресте, Губаревич - в Дрогичине

Юрий Губаревич в Бресте набрал 34 голоса, Ольга Ковалькова - 14, Николай Козлов - 4, Алексей Янукевич - 1.





А вот в Дрогичине у сопредседателя БХД было второе место и 13 голосов из 38. Лидером голосования стал председатель Движения "За свободу" Юрий Губаревич - 24 голоса. Один человек проголосовал за Николая Козлова.





Завтра встречи состоятся в Пинске и Столине.