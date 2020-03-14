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«Не всегда читает документы, которые предоставляет продавец либо исполнитель». 4 самые частые ошибки потребителя
Источник материала: СТВ
Какие ошибки допускают потребители, рассказали в программе
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Не всегда правильно указывается оплата товара. Большинство случаев зафиксировано, что потребителю не выдаются кассовые чеки. То есть человек деньги оплатил, ему показали, что в договоре прописано, что вроде как он что-то там должен был оплатить, и он прочитал, что он уже оплатил.
Илона Волынец, ведущая СТВ:
Дарина Гулюта:
Также эксперт рассказала:
– где найти «чёрный» список продавцов
– в каких случаях хранить коробки от товаров
– как правильно принимать товар у курьера
– где можно составить претензию онлайн
– что надо добавить в закон о защите прав потребителей
Смотрите 15 марта в 10.15 на СТВ.
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«Не всегда читает документы, которые предоставляет продавец либо исполнитель». 4 самые частые ошибки потребителя
Какие ошибки допускают потребители, рассказали в программе «Большой город». Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты...
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