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Сергей Варивода: Гималаи закрылись на карантин

14.03.2020 19:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Эверест (фото автора со стороны Непала, май 2004)

Власти Китая и Непала аннулировали разрешения на восхождения на Эверест из-за коронавируса

       Вслед за Китаем, непальские власти запретили проведение альпинистских экспедиций в весеннем сезоне этого года.

       «Окно» в погоде для успешного восхождения на гималайские вершины появляется дважды в год. Наиболее популярен у альпинистов весенний сезон восхождений. С середины марта первые караваны отправляются в сторону базовых лагерей высочайших вершин планеты. А с начала апреля непальские шерпы уже во всю трудятся на склонах, закрепляя «свежие» веревки для будущих восходителей и размещая палатки высотных лагерей.

       До прихода весеннего муссона, как правило, с конца апреля до начала июня, сотни альпинистов устремляются на открытые для восхождений многочисленные вершины Гималаев. Только на территории Непала таких вершин насчитывается более 400.

       На одну из таких вершин, пик Лобуче (6119м), расположенный в нескольких километрах от Эвереста, планировала восхождение в весеннем сезоне и белорусская экспедиция. Решение об ее отмене принято три недели назад.

       Власти Непала пока ограничили въезд в страну и выдачу разрешений на восхождение (пермитов), по сообщению Reuters,  с 14 марта по 30 апреля. Однако, по по сути это означает отмену всего весеннего сезона.

       Только потери казны Непала из-за выпадающих доходов бюджета по информации агентства составят около 4,4 млн. долларов. Гораздо больше потеряют многочисленные экспедиционные и туристические компании страны, а также местные жители. Для многих из них обслуживание экспедиций является основным источником дохода. В среднем, высотный носильщик в сезон зарабатывает 20 долларов в день, а профессиональные горные гиды (сирдары) – от 250 долларов за каждый день работы у вершины.

       Доходы бюджета страны  сильно разнятся от статусности и популярности вершины. Например, пермит несостоявшейся экспедиции на вершину Лобуче обходился нашей группе в 250 долларов США на человека. При этом стоимость пермита на вершину Эвереста – величина иного порядка.

       В 2014 году власти Непала понизили стоимость такого разрешения с 25 до 11 тысяч долларов на одного восходителя. В прошлом году были выданы 381 пермит. Однако уже к этому сезону предполагалось поднять цену пермита на Эверест до 35 тысяч долларов, а на любой иной «восьмитысячник» (на территории Непала расположены 8 из 14 8-тысячников планеты) – от 20 тысяч долларов.

       И эти платежи не учитывают иные сборы (вход в нацпарк, за мусор, страховки, офицер связи и т.д.), поступающие в бюджет страны.

       Если решения китайских властей, давно ограничивших туристическую активность со стороны Тибетского автономного округа, в том числе в регионе Эвереста, в общем-то понятны с учетом масштаба эпидемии в стране, то поведение властей Непала на фоне официально выявленного одного инфицированного выглядит как выстрел в ногу. Либо власти страны лукавят.

       Не подобраться к Гималаям в весеннем сезоне и со стороны Индии. На прошлой неделе страна также приостановила до 15 апреля выдачу туристических виз и грозится помещать въезжающих на двухнедельный карантин.

       Подходы к Гималаям в весеннем сезоне пока еще открыты со стороны Пакистана. Но, во-первых, власти страны уже на «низком старте» в вопросе закрытия границ. А, во-вторых, популярность восхождений в Пакистане сильно снизилась после расстрела боевиками десяти альпинистов и проводника в базовом лагере горы Нанга-Парбат в ночь на 23 июня 2013 года.

       Впрочем, на карантин закрылись не только Гималаи. Альпы туда же. Осмелюсь предположить, что в этом сезоне уже никуда в горы не осмелюсь.

       Да, в общем-то, вопрос для альпинистов и не только уже в другом: удастся ли нам на своих равнинах без карантинов отсидеться. Не кашляйте!..

      

 
 
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Власти Китая и Непала аннулировали разрешения на восхождения на Эверест из-за коронавируса
 
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