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«Судья показывает "вне игры" и его отмажут». Гуренко - о спорном эпизоде с отменой гола в ворота БАТЭ

14.03.2020 21:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко на пресс-конференции поделился эмоциями от кубкового матча против БАТЭ и прокомментировал спорный момент с отменой гола. Его слова приводит корреспондент «Прессбола».


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Я доволен командой и ребятами, настроем. Те ошибки, что допустили, — это моменты сыгранности, молодости некоторых футболистов. Хотя некоторые и по три года играют.

Команда подготовлена. У нас есть хороший потенциал к росту, чтобы играть значительно лучше и смелее. В сезоне, уверен, покажем достойный минского «Динамо» футбол.

А вот эти вещи, что происходят. В первой игре две чистые «точки» нам не ставят, две стопроцентные руки! Ну что? Судей отмажут. И сейчас мне судья говорит: меня отмажут! Самое важное — футбол, положительные эмоции. Отношением ребят рад. Жизнь продолжается.

— Ваше видение отмененного гола?

— Был удар в ворота, да, Бахар находился в офсайде, но офсайд был неактивным. Мяч летел в Филипенко, он сбросил Бахару — тот забил. В чем проблема? Я не вижу.

Открыть/скачать видео (2.56 МБ)

Этот момент уже заигран. Если бы Филипенко выбил бы мяч в аут, ничего бы не было страшного… Но он сбросил нашему игроку — и судья показывает «вне игры». И его отмажут.

— После матча вы тепло пообщались с болельщиками. Поддержка была домашней?

— Каждый клуб считает, что у него лучшие болельщики. Приехали за полчаса до игры. Ребята старались отблагодарить. Мне нравится единение болельщиков. Игроки бьются за тех людей. Наша задача в том, чтобы на футбол столько же ходило, сколько на хоккей.

— После игры вы что-то эмоционально пытались донести судьям. Что?

— Им ничего не донесешь. Им только занести можно. Но донести — не донесешь.

Открыть/скачать видео (9.14 МБ)

— Давно ли был такой матч по эмоциям и накалу?

— Чемпионат будет интересным. Люди живут эмоциями. Как только они пропадают, нас нет.

— Сейчас всюду отменяют соревнования из-за коронавируса. Какое ваше мнение на этот счет?

— Не будем эту тему затрагивать. Я не знаю всей подноготной и масштабов этой катастрофы.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» на пресс-конференции поделился эмоциями от матча против БАТЭ.
 
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