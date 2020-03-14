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АБФФ объяснила, почему судья был прав, отменив гол «Динамо» в ворота БАТЭ

14.03.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спорный момент в матче на «Борисов-Арене», в котором судья отменил гол минского «Динамо» в ворота БАТЭ, оперативно разобрала пресс-служба федерации футбола, обратившись к главе департамента судейства и инспектирования Андрее Чепе.

Напомним, игра закончилась со счетом 3:2 в пользу борисовчан, и они вышли в полуфинал Кубка Беларуси.


Скриншот: «Беларусь 5»

В момент удара по воротам БАТЭ в исполнении игрока минского «Динамо» Владислава Климовичем перед игроком «бело-голубых» Иваном Бахаром находился один защитник БАТЭ Егор Филипенко, который отбил мяч, летевший в ворота БАТЭ.

Согласно Правилам игры в футбол 2019/20:

Игрок находится в положении «вне игры», если:

— любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника;

То есть, перед Бахаром должно находиться как минимум два игрока БАТЭ (ближе к линии ворот БАТЭ).

Открыть/скачать видео (2.56 МБ)

Филипенко отбил мяч летевший в его ворота, т.е. спасал ворота своей команды.

Согласно Правилам игры в футбол 2019/20:

Игрок, находящийся в положении «вне игры» в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он вмешивается в игровые действия, а именно:

— вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде;

— получает преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, когда мяч был намеренно отбит любым соперником, спасающим ворота от гола.

То есть Бахар в момент удара Климовича по воротам находился в положении «вне игры».

Опрос

Правильно ли судья отменил гол в ворота БАТЭ?

Да 52%
Нет 48%
С этого устройства голос уже учтен
2 386 голосов

1. Положение «вне игры»

Игрок находится в положении «вне игры», если:

— любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника;

2. Нарушение «вне игры»

Игрок, находящийся в положении «вне игры» в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он вмешивается в игровые действия, а именно:

— вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде;

— получает преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, когда мяч был намеренно отбит любым соперником, спасающим ворота от гола.

 
 
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Спорный момент в матче на «Борисов-Арене» оперативно разобрала пресс-служба федерации футбола, обратившись к главе департамента судейства и инспектирования...
 
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