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АБФФ объяснила, почему судья был прав, отменив гол «Динамо» в ворота БАТЭ
Источник материала: Tut.by
Спорный момент
Напомним, игра закончилась со счетом 3:2 в пользу борисовчан, и они вышли в полуфинал Кубка Беларуси.
В момент удара по воротам БАТЭ в исполнении игрока минского «Динамо» Владислава Климовичем перед игроком «бело-голубых» Иваном Бахаром находился один защитник БАТЭ Егор Филипенко, который отбил мяч, летевший в ворота БАТЭ.
Согласно Правилам игры в футбол 2019/20:
Игрок находится в положении «вне игры», если:
— любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника;
То есть, перед Бахаром должно находиться как минимум два игрока БАТЭ (ближе к линии ворот БАТЭ).
Филипенко отбил мяч летевший в его ворота, т.е. спасал ворота своей команды.
Согласно Правилам игры в футбол 2019/20:
Игрок, находящийся в положении «вне игры» в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он вмешивается в игровые действия, а именно:
— вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде;
— получает преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, когда мяч был намеренно отбит любым соперником, спасающим ворота от гола.
То есть Бахар в момент удара Климовича по воротам находился в положении «вне игры».
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1. Положение «вне игры»
Игрок находится в положении «вне игры», если:
— любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника;
2. Нарушение «вне игры»
Игрок, находящийся в положении «вне игры» в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он вмешивается в игровые действия, а именно:
— вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде;
— получает преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, когда мяч был намеренно отбит любым соперником, спасающим ворота от гола.
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