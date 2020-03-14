«Команда пропустила два мяча, будучи в переходной фазе». Тренер БАТЭ - о матче против «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер борисовского БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:2) в ответной игре четвертьфинале Кубка Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Комментарий ровно такой же, как и после предыдущей игры. Большое спасибо работникам, подготовившим поле. Оно позволило стопроцентно играть в футбол.

— Как вы считаете, команда справилась с поставленной задачей?

— Это покажет более глубокий анализ. С учетом того, что победили и вышли в полуфинал Кубка, наверное, команда справилась с поставленной задачей.

— Сейчас всюду отменяют соревнования из-за коронавируса. Какое ваше мнение на этот счет?

— Не готов это комментировать. У каждого человека есть свое мнение. Если особенно человек публичный, не хотелось бы озвучивать свою точку зрения.

— Прокомментируйте неуверенную игру в обороне.

— Игра была очень уверенной. Пропустили два мяча, но их надо разносторонне смотреть. Стечение неприятностей, не более того. Команда пропустила два мяча, будучи в переходной фазе. Вероятность пропустить гораздо больше после своей атаки всегда.

— Команда забила пять голов в двух матчах с «Динамо». Удовлетворены ли нападением?

— Есть к чему стремиться. Доволен первым таймом, несмотря на то, что пропустили два мяча.

— Оцените состояние и готовность Антона Сароки.

— Он не прошел всю предсезонку. По сути, состояние оптимальное на сегодняшний день. Замена же была плановой. Им доволен.

— Волков не наигрывался клубом в основе. Сейчас он остался на скамейке. Прокомментируйте его дальнейшие перспективы.

— В подготовительный период сложно говорить о том, что наигрывается состав. Одни пары защитников в одних матчах, другие — в других. Он полноценный игрок команды, как и все, кто сегодня выходил на поле. Думал его выпустить, но игроков обороны менять сложнее всего. Просто не стали рисковать. Но пока есть возможность его выпускать на поле, этой возможностью воспользуемся.

— Успели ли посмотреть момент с отмененным голом? Какое у вас мнение насчет его легитимности?

— Не смотрел пока видео, поэтому не могу утверждать на сто процентов. Но то, что видел в динамике, — это положение «вне игры». Хотя, повторюсь, эпизода не видел и заявлять стопроцентно не хотелось бы.

— Чем руководствовались, когда оставляли в запасе Павла Нехайчика?

— Мы с Пашей поговорили. У нас большая обойма футболистов, всем надо играть, сезон длинный.

— Значит ли, что не было обеспокоенности за исход противостояния?

— Не было такого, что мы знали, что обязательно победим. Конечно, хотелось. Но вы поймите, мы же не убрали Нехайчика, а вместо него поставили плохого игрока. Нет! Вместо него вышел такой же хороший футболист.