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Ежегодно 15 марта в стране отмечается День потребителя. В 2020 году он проходит под девизом «За ответственное потребление»

15.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Продвижение идеи рационального и ответственного потребления — актуальная задача не только для жителей нашей республики. Это глобальная проблема, решение которой зависит от участия каждого человека.

Справочно: Согласно исследованиям, около миллиона пластиковых бутылок продается по всему миру ежеминутно, в 2018 году произведено 24,2 миллиарда пар обуви, при производстве которой используется несколько видов пластика и других материалов, которые практически не перерабатываются. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций треть продовольствия, производимого в мире для потребления человеком ежегодно, а это примерно 1,3 миллиарда тонн, не применяется по назначению или расходуется впустую.

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства является одной из Целей устойчивого развития, принятых государствами-членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Устойчивое потребление и производство направлено на то, чтобы «делать больше и лучше меньшими средствами».

Внимание населения должно быть обращено на проблемы чрезмерного производства и нерационального потребления, что влечет за собой истощение природных ресурсов и негативные последствия ухудшения состояния окружающей среды, глобальное изменение климата, приводит к утрате уникальных природных объектов, включая опустынивание, засухи, деградацию земель, нехватку питьевой воды и утрату биоразнообразия.

Для того чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить социальные условия для нынешних и будущих поколений,  каждому потребителю следует придерживаться принципов ответственного потребления товаров и услуг.

Вот примеры реальных способов стать рациональными потребителями: обдуманно совершать покупки; рационально расходовать природные ресурсы; снижать объем производства отходов путем принятия мер по предотвращению их образования; разделять и сдавать на переработку отходы; сдавать ненужные подержанные вещи в комиссионные магазины или благотворительные организации и др.

Потребляя осознанно, мы:

— заботимся о своем здоровье;

— экономим время и средства;

— поддерживаем чистоту и порядок в доме;

— живем в гармонии с природой.

Елена Бобина,

главный специалист отдела экономики Вороновского райисполкома.

 
 
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Продвижение идеи рационального и ответственного потребления — актуальная задача не только для жителей нашей республики. Это глобальная проблема, решение которой...
 
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