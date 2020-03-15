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В Жлобине на пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 марта около шести вечера произошёл пожар в квартире двухэтажного дома в Жлобине.
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Поняв, что самостоятельно ей пожар не ликвидировать, гражданка попыталась вытянуть на улицу брата, но ей не хватило сил. Тогда женщина побежала к соседке, чтобы вызвать спасателей.
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили сильное задымление в квартире на втором этаже. Пожар был потушен. В ходе разведки на полу в комнате спасатели увидели мужчину, который находился в сознании.
Пострадавший был передан медикам. Они провели реанимационные мероприятия, однако спасти пенсионера не удалось.
Эвакуация жильцов дома не проводилась, сестра погибшего не пострадала, на момент прибытия спасателей она была у соседки.
Огнём повреждены диван и имущество в комнате. Выясняется причина пожара, рассматривается версия неосторожности при курении.
На прошлой неделе произошёл пожар в деревне Андроновичи Витебского района.
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Новости Беларуси. 14 марта около шести вечера произошёл пожар в квартире двухэтажного дома в Жлобине. По сведениям Гомельского ОУМЧС, 69-летний инвалид 1 группы...
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