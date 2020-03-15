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БЖД: поезда в Украину ходить не будут

15.03.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусская железная дорога сообщила о приостановке движения поездов в сообщении с Украиной. Из-за коронавируса украинская сторона приняла решение закрыть движение по железной дороге.

Временно приостанавливается движение поездов №32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига, №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург, №86/85 Минск-Киев, №94/93 Минск-Одесса, №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинев, №361/362 Кишинев-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург, №371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев, №856/855 Гомель-Сновск.

Отмена поездов начинается с 15 марта. При этом поезд №371 Могилев-Львов с датой отправления 15 марта проследует только до станции Горынь. Завтра он вернется по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд курсировать не будет. Прицепной вагон Барановичи-Львов просто отменяется.

Неиспользованные билеты можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-центр Беларусской железной дороги.
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Беларусская железная дорога сообщила о приостановке движения поездов в сообщении с Украиной. Из-за коронавируса украинская сторона приняла решение закрыть...
 
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