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В Минобразования Беларуси пояснили, почему не планируют отменять распределение

15.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Министерстве образования Беларуси считают распределение выпускников эффективным механизмом и не собираются его отменять.

В Минобразования Беларуси пояснили, почему не планируют отменять распределение

Такая информация была озвучена 13 марта начальником главуправления профессионального образования Минобразования Сергеем Касперовичем.

Во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА представителю Минобразования задали вопрос о возможности отмены распределения.

С. Касперович ответил, что отменять распределение не планируется, и пояснил почему. По его словам, в Минобразования считают, что этот механизм эффективен.

Он позволяет удовлетворять как возможности для трудоустройства выпускников учреждений профобразования, так и кадровые потребности нанимателей, – отметил начальник главуправления.

Представитель ведомства рассказал, что при распределении используется автоматизированная система заказа на подготовку кадров для всех отраслей экономики: наниматели предоставляют информацию о том, какие специалисты и в каком количестве нужны.

Это позволяет устранить серьезную диспропорцию, существующую в европейских странах – с огромной безработицей среди молодых граждан на рынке труда, – пояснил начальник главуправления.

В Минобразования полагают, что эффективность данной системы доказана.

Мы сегодня не рассматриваем вопрос об уходе от этого механизма, о его отмене, – добавил С. Касперович.

Он отметил, что в ряде других стран тоже существуют подобные механизмы: распределение есть в отдельных отраслях, например, в отношении медиков, военных, педагогов.

Просто об этом мало говорят. А на самом деле это фактически то же распределение, – заключил С. Касперович.

Фото: © Белновости

 
 
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В Министерстве образования Беларуси считают распределение выпускников эффективным механизмом и не собираются его отменять. Такая информация была...
 
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