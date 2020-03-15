Источник материала: Виртуальный Брест

V Международный форум-выставка деловых контактов "Брест 2020" может быть перенесен на более поздний срок, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству регионального отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Пивник.





"Мы продолжаем активно вести работу по подготовке мероприятия, но высока вероятность того, что оно может быть перенесено на более поздние, благоприятные сроки. Распоряжения на этот счет пока нет, его принимает губернатор. Но мы не исключаем такое развитие событий, учитывая решение правительства ограничить до 6 апреля массовые мероприятия с международным участием из-за ситуации с коронавирусом в мире", - отметила Елена Пивник.

V Международный форум-выставка деловых контактов "Брест-2020" назначен на 24-25 апреля. В этом году основной тематикой мероприятия определен экспорт услуг. Второй день целиком посвящен туристической сфере, запланирован первый международный туристический форум BrestTourInvest. BTI-2020. В программе - работа выставочной экспозиции, контактно-кооперационная биржа, панельные дискуссии, презентация региональных продуктов, воркшопы, "РобоФест".

Заинтересованность к участию в выставке уже проявили ключевые игроки регионального рынка, гродненские, витебские, гомельские, минские компании. Активно откликнулись Иркутская, Псковская, Калининградская, Пензенская, Калужская области России, ряд западных регионов Украины, воеводства Польши, Литва, Латвия, Эстония. Планировались делегации из Прешовского края Словакии, Старозагорской области Болгарии. Предварительно для участия в форуме зарегистрировались около 140 компаний и представителей бизнеса.

"После регистрации наши экспоненты становятся автоматически видимыми для всех потенциальных посетителей форума - и белорусских, и иностранных. Есть возможность предварительного бронирования В2В встреч. Мы считаем это очень важным. Для того, чтобы эффективность таких мероприятий была реальной, а не мнимой, работа, которая ведется всеми участниками этого процесса до выставки, является ключевой. Потому что сложно подписать миллионные контракты в течение двух дней работы форума", - заметила замгендиректора Брестского отделения БелТПП.

На официальном сайте мероприятия brest-forum.by, который подготовлен в двух языковых версиях, есть отдельная вкладка для потенциальных инвесторов, где представлены актуальные инвестпроекты региона, информация о возможностях инвестирования и ведения бизнеса в Беларуси.

В прошлом году в Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест 2019" приняли участие свыше 250 иностранных гостей из более чем 20 стран. Свои товары и услуги на выставке представили около 150 экспонентов. Были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму свыше Br20 млн.

Организаторами мероприятия выступают Брестский облисполком и региональное отделение БелТПП.