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День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья
15.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Необычный день открытых дверей организовали на полигоне "Брестский" для родных и близких военнослужащих срочной службы 38 десантно-штурмовой бригады, которые находятся на полевом выходе.
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Необычный день открытых дверей организовали на полигоне "Брестский" для родных и близких военнослужащих срочной службы 38 десантно-штурмовой бригады, которые...
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