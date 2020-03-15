Источник материала: Виртуальный Брест

Необычный день открытых дверей организовали на полигоне "Брестский" для родных и близких военнослужащих срочной службы 38 десантно-штурмовой бригады, которые находятся на полевом выходе.







Гостей ознакомили с условиями быта военных в полевых условиях, показали элементы боевой подготовки, также военнослужащие продемонстрировали свои таланты во время концерта.







В рамках мероприятия десантники и их родные посадили деревья.

























