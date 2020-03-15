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День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья

15.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Необычный день открытых дверей организовали на полигоне "Брестский" для родных и близких военнослужащих срочной службы 38 десантно-штурмовой бригады, которые находятся на полевом выходе.

День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья


Гостей ознакомили с условиями быта военных в полевых условиях, показали элементы боевой подготовки, также военнослужащие продемонстрировали свои таланты во время концерта.

День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья


В рамках мероприятия десантники и их родные посадили деревья.

День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья

День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья

День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья

День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья

День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья

День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья
 День открытых дверей организовали на полигоне "Брестский". Ели кашу, высаживали деревья

 
 
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  Необычный день открытых дверей организовали на полигоне "Брестский" для родных и близких военнослужащих срочной службы 38 десантно-штурмовой бригады, которые...
 
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