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Великобритания изолирует всех людей старше 70 лет

15.03.2020 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изолированным гражданам прикажут оставаться дома и запастись продуктами и жизненно важными лекарствами.

Правительство Великобритании в ближайшие недели готовится изолировать на длительный период всех граждан, которым более 70 лет, чтобы защитить их от коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает BBC.
 
По его словам, это указание поступит не немедленно, но когда это произойдет, то изоляция пожилых людей, а также младших, у которых есть затруднения со здоровьем, продолжится "очень долго".
 
Правительство Великобритании находится под давлением в то время, как количество погибших в стране возросло до 21 в субботу. Все умершие - это люди старше 60 лет или с сопутствующими заболеваниями.
 
Изолированным гражданам прикажут оставаться дома и запастись продуктами и жизненно важными лекарствами.

Хэнкок заявил, что люди без симптомов смогут посещать старших родственников и друзей, но оставаться на расстоянии в два метра.

 

По его словам, службе здравоохранения не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, поэтому правительство предложит производителям автомобилей, оружия и армейским поставщикам переориентировать свои нынешние производственные линии.
 
Кроме того, гостиницы могут быть реквизированы в Британии, чтобы увеличить количество коек, а врачи и медсестры, которые вышли на пенсию, вернутся на работу.
 
Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 15 марта, в мире зафиксировано 73 968 человек, которым удалось вылечиться от коронавируса, всего же инфицированных 156 400 человек.
 
 
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Изолированным гражданам прикажут оставаться дома и запастись продуктами и жизненно важными лекарствами.
 
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