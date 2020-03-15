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16 марта будет ограничен въезд иностранных граждан на территорию Литвы. Где пересечь границу?
15.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Внимаю грузоперевозчиков, следующих на въезд в Литву. По имеющейся предварительной информации от литовской стороны с 00.00 часов по литовскому времени 16 марта будет ограничен въезд иностранных граждан на территорию Литвы, сообщает
Грузоперевозчики смогут пересечь государственную границу только через пункты пропуска «Райгардас» («Привалка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»).
Остальная информация об изменениях порядка пересечения границы, работе пунктов пропуска через границу с Литвой будет предоставляться по мере ее поступления от сопредельной стороны.
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Внимаю грузоперевозчиков, следующих на въезд в Литву. По имеющейся предварительной информации от литовской стороны с 00.00 часов по литовскому времени 16 марта будет...
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