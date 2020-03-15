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16 марта будет ограничен въезд иностранных граждан на территорию Литвы. Где пересечь границу?

15.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

16 марта будет ограничен въезд иностранных граждан на территорию Литвы. Где пересечь границу?

Внимаю грузоперевозчиков, следующих на въезд в Литву. По имеющейся предварительной информации от литовской стороны с 00.00 часов по литовскому времени 16 марта будет ограничен въезд иностранных граждан на территорию Литвы, сообщает телеграм-канал Гродно Медиа Group со ссылкой на официального представителя Гродненской пограничной группы Надежду Масевич.

 
Грузоперевозчики смогут пересечь государственную границу только через пункты пропуска «Райгардас» («Привалка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»).
 

Остальная информация об изменениях порядка пересечения границы, работе пунктов пропуска через границу с Литвой будет предоставляться по мере ее поступления от сопредельной стороны.

#граница #Гродненская пограничная группа
По информации телеграм-канала Гродно Медиа Group
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Внимаю грузоперевозчиков, следующих на въезд в Литву. По имеющейся предварительной информации от литовской стороны с 00.00 часов по литовскому времени 16 марта будет...
 
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