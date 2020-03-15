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Лявон Вольский отменил акустический концерт 17 марта

15.03.2020 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лявон Вольский отменил свой акустический концерт на День святого Патрика, который должен был состояться 17 марта в минском баре Lidbeer Bar Светлый.

Об этом музыкант сообщил 15 марта на своей странице в Фейсбуке, передает "Еврорадио".

"Мы, музыканты и организаторы, несём ответственность за тех людей, которые приходят на наши концерты, и считаем себя обязанными заботиться о своих посетителях", — пояснил музыкант.

По словам Вольского, концерт переносится, и все билеты будут действительными. Новая дата акустики пока не назначена. Сдать билеты можно через сайт, где они покупались, или обратившись к организатору по телефону: +375336611432.
 
 
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Лявон Вольский отменил свой акустический концерт на День святого Патрика, который должен был состояться 17 марта в минском баре Lidbeer Bar Светлый.
 
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