Лявон Вольский отменил акустический концерт 17 марта

"Еврорадио" . Об этом музыкант сообщил 15 марта на своей странице в Фейсбуке, передает





"Мы, музыканты и организаторы, несём ответственность за тех людей, которые приходят на наши концерты, и считаем себя обязанными заботиться о своих посетителях", — пояснил музыкант.





По словам Вольского, концерт переносится, и все билеты будут действительными. Новая дата акустики пока не назначена. Сдать билеты можно через сайт, где они покупались, или обратившись к организатору по телефону: +375336611432.