Первая из белорусских игровых спортивных федераций объявила о приостановке сезона

Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация баскетбола первой из игровых спортивных федераций страны объявила о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на ее сайте.





«В соответствии с протоколом поручений министра спорта и туризма и на основании решений ФИБА и ФИБА Европа Исполком БФБ принял решение отложить с 16 марта проведение соревнований по баскетболу.

Даты возобновления турниров будут сообщены позднее. Благодарим болельщиков за понимание», — говорится на официальном сайте.

Отметим, что ранее были приостановлены женская Евролига, женский и мужской Еврокубки, а также сезон Единой лиги ВТБ.