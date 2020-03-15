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Первая из белорусских игровых спортивных федераций объявила о приостановке сезона

15.03.2020 20:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация баскетбола первой из игровых спортивных федераций страны объявила о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на ее сайте.


«В соответствии с протоколом поручений министра спорта и туризма и на основании решений ФИБА и ФИБА Европа Исполком БФБ принял решение отложить с 16 марта проведение соревнований по баскетболу.

Даты возобновления турниров будут сообщены позднее. Благодарим болельщиков за понимание», — говорится на официальном сайте.

Отметим, что ранее были приостановлены женская Евролига, женский и мужской Еврокубки, а также сезон Единой лиги ВТБ.

 
 
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