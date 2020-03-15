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«Все услуги по переселению мы им возмещаем». Как государство помогает тем, кто решил переехать на ПМЖ в деревню
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прожив в Каменичах почти два года, семья Григорьевых с уверенностью говорит – смысл в переезде в деревню был, и господдержка сыграла не последнюю роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Олег Григорьев, житель агрогородка Каменичи:
Елена Старовойтова, начальник управления по труду, занятости и соцзащите Осиповичского райисполкома:
Государственная программа социальной защиты и содействия занятости населения работает в Беларуси с 2016 года. Это хорошая возможность найти работу тем, кто в ней нуждается, в любой сельской точке Беларуси. При переселении семья получает подъемные в размере 9 бюджетов прожиточного минимума. Плюс компенсируются расходы на переезд и на приобретение необходимых вещей для обустройства на новом месте.
Ольга Хадускина, заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Могилёвского облисполкома:
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«Все услуги по переселению мы им возмещаем». Как государство помогает тем, кто решил переехать на ПМЖ в деревню
Новости Беларуси. Прожив в Каменичах почти два года, семья Григорьевых с уверенностью говорит – смысл в переезде в деревню был, и господдержка сыграла не последнюю...
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