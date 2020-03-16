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«Ряд спортсменов инфицированы»: заместитель директора белорусского РНПЦ спорта

16.03.2020 07:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный в программе «Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5» рассказал, насколько угрожает коронавирус белорусскому спорту. Об этом сообщает «Прессбол».


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Насколько спортсменам грозит заражение коронавирусом?

— Они подвержены риску заболеть. Но в связи с тем, что их значительная часть участвует в международных стартах и контактирует с жителями других стран, имеет большое количество перелетов, понижается иммунитет. К сожалению, они представляют достаточно высокую группу риска заболевания коронавирусом, — рассказал врач.

В нашей стране уже есть случаи болезни коронавирусом, в том числе в спорте.

— Увы, ряд спортсменов инфицированы. Некоторые из них находятся на лечении. Большая часть проходит карантинные мероприятия. Надеюсь, до начала апреля мы пройдем пик национальной эпидемии. При Минздраве создана рабочая группа, где все приезжающие и выезжающие спортсмены подвергаются отдельному контролю, — заверил Загородный.

В «Итогах недели» главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин рассказал также об изоляции трех спортсменов:

— Есть подозрения. Они сдали тесты и изолированы, ждут результатов, — сказал Минин в программе на «Беларусь 5».

 
 
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