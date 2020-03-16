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БЖД отменяет поезда в Литву с 16 марта

16.03.2020 07:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД отменяет поезда в Литву с 16 марта
АиФ

Железнодорожная администрация Литвы уведомила о временной приостановке и изменении условий курсирования международных поездов и беспересадочных вагонов, сообщили в пресс-центре БЖД.

Отменяются и временно курсировать не будут:

  • поезд №801/802 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 21.03.2020;
  • поезда №804/803 и №808/807 Вильнюс-Минск отправлением из Минска и из Вильнюса с 16.03.2020;
  • поезд №805/806 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 16.03.2020;
  • поезд №809/810 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 27.04.2020;
  • беспересадочный вагон Гомель – Калининград в составах поездов №301/359-360/100 отправлением из Гомеля с 05.06.2020, из Калининграда с 06.06.2020.

Международные поезда формирования АО «РЖД» будут следовать транзитом по территории Литовской Республики без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай:

  • №30/29 Калининград – Москва отправлением из Калининграда с 16.03.2020, из Москвы с 15.03.2020;
  • №80/79 Калининград – Санкт-Петербург отправлением из Калининграда с 17.03.2020, из Санкт-Петербурга с 15.03.2020;
  • №360/359 Калининград – Адлер отправлением из Калининграда с 16.03.2020, из Адлера с 15.03.2020;
  • №148/147 Калининград – Москва отправлением из Калининграда с 23.04.2020, из Москвы с 24.04.2020;
  • №426/425 Калининград – Челябинск отправлением из Калининграда с 25.05.2020, из Челябинска с 28.05.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов). 

БЖД отменяет поезда в Литву с 16 марта
БЖД временно отменяет поезда в Польшу
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Литва приняла решение о приостановлении международного железнодорожного пассажирского сообщения.
 
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