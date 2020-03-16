БЖД отменяет поезда в Литву с 16 марта

Источник материала: Аргументы и факты

Железнодорожная администрация Литвы уведомила о временной приостановке и изменении условий курсирования международных поездов и беспересадочных вагонов, сообщили в пресс-центре БЖД.

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезд №801/802 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 21.03.2020;

поезда №804/803 и №808/807 Вильнюс-Минск отправлением из Минска и из Вильнюса с 16.03.2020;

поезд №805/806 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 16.03.2020;

поезд №809/810 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 27.04.2020;

беспересадочный вагон Гомель – Калининград в составах поездов №301/359-360/100 отправлением из Гомеля с 05.06.2020, из Калининграда с 06.06.2020.

Международные поезда формирования АО «РЖД» будут следовать транзитом по территории Литовской Республики без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай:

№30/29 Калининград – Москва отправлением из Калининграда с 16.03.2020, из Москвы с 15.03.2020;

№80/79 Калининград – Санкт-Петербург отправлением из Калининграда с 17.03.2020, из Санкт-Петербурга с 15.03.2020;

№360/359 Калининград – Адлер отправлением из Калининграда с 16.03.2020, из Адлера с 15.03.2020;

№148/147 Калининград – Москва отправлением из Калининграда с 23.04.2020, из Москвы с 24.04.2020;

№426/425 Калининград – Челябинск отправлением из Калининграда с 25.05.2020, из Челябинска с 28.05.2020.