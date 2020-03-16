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Как в Disney сделали самую модную команду мирового спорта. Белорусы полюбили ее из-за Салея

16.03.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задолго до прихода Red Bull в мировом спорте был очень сильный игрок, чей бренд был интегрирован в айдентику команды. Речь о Disney. Киностудии принадлежал хоккейный клуб Mighty Ducks of Anaheim, ставший продолжением одной из ее франшиз. Пятнадцать лет назад Disney ушел из хоккея, однако о его роли в развитии этого вида спорта в США вспоминают до сих пор. SPORT.TUT.BY рассказывает, в чем состоит наследие «Могучих уток» и каков вклад в успехи команды легендарного белорусского хоккеиста Руслана Салея.


Руслан Салей в форме «Майти Дакс» после победной шайбы в матче финальной серии Кубка Стэнли-2003. Фото: Reuters

Маленький фильм с большими кассовыми сборами привел Disney в хоккей

Франшиза «Могучие утки» родилась не в хоккее, а в киноиндустрии, и была андердогом, как и та детская хоккейная команда, о которой велась речь в сценарии к оригинальному фильму.

Его автор — Стивен Брилл, молодой безработный писатель из Лос-Анджелеса, воодушевленный переездом в 1988 году в калифорнийскую команду «Кингз» звезды НХЛ Уэйна Гретцки и дороживший собственными детскими переживаниями в хоккее. Брилл преклонялся перед фильмом-хитом 1976 года «Несносные медведи» про бейсбольную команду и мечтал написать что-то подобное про детский хоккей.

К 26 годам на руках у Брилла была первая версия будущего фильма «Могучие утята» (The Mighty Ducks), которую он набрал на компьютере в съемной квартире и передал на продажу агенту. Сценарий долго никто не покупал, а потом деньги за него выложили в The Walt Disney Company. На счастье Брилла Майкл Айснер, гендиректор Disney с 1984-го по 2005 год, как раз искал историю про хоккей.

Производство фильма «Могучие утята» получилось бюджетным — порядка 10 млн долларов и без звезд, а от его проката в Штатах не ждали чудес. В первую неделю показа в кинотеатрах в октябре 1992 года он принес Disney 6 млн долларов, во вторую — 8 млн, что было нетипично, так как пиковые показатели фильмы обычно показывали в неделю премьеры. Всего сборы составили 51 млн — безусловный успех для начала 90-х.


Майкл Айснер. Фото с сайта contently.com

При этом критики не жалели копий для «Могучих утят»:

— «Стивен Брилл, сыгравший небольшую роль в фильме, собрал сценарий так же, как можно собрать несколько книжных шкафов из листов ДСП от IKEA», — написала Рита Кемпли из Washington Post.

— «Фильм получился сладким и невинным, то есть может понравиться детям младшего возраста. Сомневаюсь, что его амбиции выше этого», — высказался Роджер Эберт из Chicago Sun-Times.

Критики недооценили значение фильма, но не ошиблись со сравнением с IKEA, ведь «Могучие утята» так же, как и шведская мебель, очень быстро стали частью поп-культуры.

Современные звезды хоккея пересматривали «Могучих утят» до дыр. Например, Ти-Джей Оши из «Вашингтон Кэпиталз» — 25−30 раз. Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» признает, что вырос на этом фильме. Макс Доми из «Монреаль Канадиенс» хранит на телефоне музыкальную тему из фильма.

В 1993-м Майкл Айснер всерьез задумался о приобретении хоккейной команды. Кассовые сборы «Могучих утят» убеждали, что такой поворот возможен.

— Мы уже занимались разработкой второй части фильма, как вдруг Майкл заявил: «Я, то есть Disney, собираюсь купить франшизу в НХЛ. Нам нужны дизайнеры, чтобы создать логотип для команды», — рассказал Джордан Кернер, продюсер фильма «Могучие утята», в интервью журналу Time. — В основу идеи была положена маска Джейсона Вурхиза (культового персонажа из франшизы «Пятница, 13-е». — Прим. TUT.BY) и скрещенные кости позади, только вместо костей должны были быть клюшки. Первую форму мы сделали в цветах Дистрикта 5: зеленого, золотого и фиолетового. Майкл возразил: «Нет, нет, мы не будем использовать их». — «Ладно, тогда какие цвета?» — «Баклажановый и цвет морской волны». […] Он — гений.

Подходы Disney изменили НХЛ

НХЛ приветствовала приход Disney в их бизнес, так как хоккейная лига на тот момент считалась самой неразвитой среди главных лиг Соединенных Штатов — футбольной, бейсбольной и баскетбольной, с чем, разумеется, мириться не хотела.

Команда Disney еще до первого матча имела приличную фан-базу и должна была стать ориентиром для других клубов в части работы со зрителем.

— Я бы хотел сказать, что наши шаги предпринимались на основе маркетинговых исследований, но их не было, — признался Майкл Айснер в материале Time. — Мы были очень заинтересованы в команде в Анахайме, где находился наш парк развлечений «Диснейленд».


«Диснейленд» в Анахайме, 2005 год. Фото: Reuters

— А началось все с того, что владелец «Кингз» Брюс Макнолл захотел появления в Калифорнии второй хоккейной команды, — продолжил Айснер. — Названивал мне с уговорами. Я четыре раза говорил ему нет, а потом подумал: «Хм, мы же строим второй парк в Анахайме (стоимостью три миллиарда долларов. — Прим. TUT.BY), а у них в городе проблема с ареной — построили, а играть некому. Может, мне создать у них хоккейную команду?». Тогда я перезвонил Брюсу и сказал: «Да, мы попробуем создать команду».

Мы быстро договорились обо всем с НХЛ, и ко встрече с владельцами клуба во Флориде, на которую я не хотел ехать, необходимо было определиться с названием для команды. «Почему бы не назвать ее „Могучими утками“?» — предложил я. […] Мы обновили логотип по сравнению с тем, что было в фильме. Я представил его на встрече во Флориде и сказал: «Мы будем назваться „Могучими утками“». — «Хорошо», — ответили они.


Джерси Руслана Салея в «Майти Дакс оф Анахайм» с автографом хранит подруга хоккеиста Юлиана Федорук. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Входной платой в НХЛ для Disney стали 50 млн долларов. Франшиза стоила 25 млн — эти деньги ушли лиге. Еще 25 млн следовало заплатить Брюсу Макноллу, владельцу «Кингз», за появление в Калифорнии второй команды НХЛ.

В октябре 1993-го по случаю первого домашнего матча «Майти Дакс» люди из Disney, которые первыми в Штатах выбрали для названия команды существующий бренд, закатили предматчевое шоу-мюзикл стоимостью 450 тыс. долларов при скромном бюджете на команду в дебютном сезоне — всего 7,9 млн долларов.

Видео: YouTube-канал AnaheimMightyDucks.com

В Disney тут же принялись отбивать затраты, и хоккейная команда стала частью масштабного продвижения бренда «Могучие утки»:

— студия сняла еще две части фильма про детскую хоккейную команду, причем второй фильм оказался коммерчески самым успешным. В этих фильмах использовались цвета и лого реальной команды из Анахайма;

— Disney представил публике анимационный сериал про инопланетных уток, которые играли на арене в Анахайме и сражались со злобной ордой рептилий;


Кадры из мультсериала «Могучие утки» (1996−1997)

— в «Диснейленде» в Анахайме появились тематические аттракционы;

— и наконец до 80 процентов от продаж клубной продукции в НХЛ, а суммарно это порядка 1 млрд долларов, приходилось на мерч «Майти Дакс». В 1997 году на ESPY Awards джерси «уток» назвали «самой модной» спортивной формой в мировом спорте.

В 2005 году НХЛ потеряла Disney

С началом 2000-х на фоне падения доходов от продажи фирменной атрибутики содержание хоккейной команды «Майти Дакс» расценивалось владельцем как неоправданные траты. И это несмотря на то, что команда становилась сильнее и находилась на пути к первому финалу Кубка Стэнли в 2003 году.

Все дело в том, что некоторые действия НХЛ навредили бизнесу. Расширение лиги привело к появлению в ней хоккеистов уровнем ниже тех, что уже играли в ней. Очковые показатели игроков падали, как и зрительский интерес. Этот период окрестили «эрой мертвых шайб». Позже конфликт между владельцами клубов с профсоюзами игроков привел к отмене сезона 2004/05.


Майк Бэбкок дебютировал в роли тренера в «Майти Дакс» и в 2003 году вывел команду в финал Кубка Стэнли. Позже он выиграл этот турнир вместе с «Детройтом», а также дважды в 2010-х приводил Канаду к олимпийскому золоту. Фото: Reuters

После нескольких попыток Disney продал хоккейную команду в марте 2005 года. Уход киностудии из НХЛ совпал с завершением работы Майкла Айснера в компании. Наследник Уолта Диснея Рой Э. Дисней упрекал Айснера в том, что при нем The Walt Disney Company превратилась в «бездушный конгломерат», и намеревался вернуть ее к истокам.

Хоккейной команде смена владельца, не видевшего ее среди своих приоритетов, пошла на пользу. Disney продали франшизу и тренировочную арену за 75 млн долларов миллиардерам и филантропам Генри Самуэлю и его жене Сьюзен, и уже через два года хоккеисты «Анахайм Дакс» с новым названием, логотипом и цветами выиграли Кубок Стэнли.

Белорусский след в истории «Могучих уток»

22 июня 1996 года «Майти Дакс» выбрали на драфте НХЛ 21-летнего белорусского защитника Руслана Салея под общим 9-м номером: впервые белорусского хоккеиста оценили на драфте так высоко, чего, увы, с тех пор не случалось.

— За день-два до самого мероприятия я пришел к ассистенту генерального менеджера «Майти Дакс» Дэвиду Макнэбу в гостиничный номер, который на время драфта стал походным офисом калифорнийского клуба, — рассказал Руслан журналисту Сергею Олехновичу для книги «Руслан Салей. Просто лучший». — Дэвид измерил мой рост-вес, задал пару вопросов, я на них ответил, поскольку уже немного говорил по-английски, и мы попрощались. В итоге именно «Анахайм» выбрал меня.


Руслан Салей на драфте НХЛ 1996 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Майти Дакс» дали Руслану контракт на 2,25 миллиона долларов за три года. В предсезонных матчах Салей набрал пять очков и подрался с обладателем Кубка Стэнли Риком Токкетом из «Бостон Брюинз». Эффективностью и неуступчивостью белорус укрепил позиции в борьбе за место в составе команды.

В начале сезона 1996/97 Салей сыграл уже во втором матче команды, причем его показатель полезности в игре в Монреале с «Канадиенс» был равен «+4». Спустя месяц Руслан набрал первый ассистентский балл, а впервые забил гол в НХЛ лишь через год.

Интересно, что в отсутствие бомбардирских талантов Руслан успел поиграть в «Майти Дакс» на позиции нападающего. Это было при тренере Пьере Паже в сезоне 1997/98:

— Его аргументы: «Ты быстро бегаешь, бьешься, а у нас в команде нет силовых форвардов, — объяснял Салей. — Давай поставим тебя в атаку, ты в случае необходимости жестко встретишь кого-нибудь из соперников». Как следствие, в нескольких матчах половину первого периода играл в нападении, в большинстве же или меньшинстве — в защите. Во втором периоде — только в обороне, а в третьем — снова и в нападении, и в защите. В голове у меня был невообразимый хаос: я не представлял, куда бежать, как открываться и что мне вообще делать. Паже однажды похвалил меня, но со временем он, видимо, понял, что погорячился, стал вновь ставить меня только в оборону.


Руслан Салей. Фото: Reuters

21 апреля 1999 года Руслан Салей дебютировал в плей-офф, а в 2003 году добрался вместе с командой под руководством Майка Бэбкока до финала Кубка Стэнли. На этом пути под напором «уток» пали «Детройт» (4:0), «Даллас» (4:2), «Миннесота» (4:0).

Первое очко в играх навылет Руслан набрал в первой игре против «Старз» в 2003-м, которая завершилась лишь в пятом овертайме. Белорусский защитник провел на льду 53 минуты 55 секунд. Больше из партнеров было только у Кейта Карни.

Первую шайбу в нокаут-раунде Расти забросил тоже «Далласу» — в шестой игре четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. После броска Салея «Анахайм» вышел вперед — 3:2. В том матче команда Руслана победила со счетом 4:3, одержав верх в серии и тем самым пробившись в полуфинал Кубка Стэнли.

В финале Кубка Стэнли «Майти Дакс» не хватило всего одной победы над «Нью-Джерси Дэвилз», чтобы стать обладателями главного трофея НХЛ. Команды выигрывали матчи исключительно на своем льду, а в этом плане преимущество было на стороне «Дэвилз» — 4:3 (3:0, 3:0, 2:3 ОТ, 0:1 ОТ, 6:3, 2:5, 3:0).

Салей в битве с «Дэвилз» снова забросил шайбу — в овертайме третьего поединка серии. Адам Оутс выиграл вбрасывание, а Руслан, находившийся в полутора метрах от партнера, классным кистевым броском поразил дальний нижний угол ворот гостей. Неудивительно, что автора решающей шайбы признали первой звездой встречи.


Легендарный гол Руслана Салея в финальной серии Кубка Стэнли-2003

В составе «Майти Дакс оф Анахайм» Руслан Салей провел 594 матча, а с учетом плей-офф — 634 поединка. Он ушел из команды, которая не предложила ему новый контракт, за год до того, как «Анахайм» выиграл Кубок Стэнли.

— Я благодарен судьбе, что так долго по меркам НХЛ защищал цвета «Майти Дакс», — признавался Руслан. — Ведь с 1996 года, когда я был выбран «Анахаймом» на драфте и дебютировал в НХЛ, в команде остался лишь Теему Селянне. Да и то он уходил, выступал за «Сан-Хосе» и «Колорадо» и вернулся только перед стартом послелокаутного сезона. Мало того, за десять лет в «Анахайме» сменилось семь главных тренеров, пять менеджеров и даже владелец клуба.

«Забросив шайбу в финале Кубка Стэнли, был на седьмом небе от счастья». Двадцать главных вех в карьере Салея

«Анахайм Дакс» все чаще использует исторический логотип

Привлекательность исторического логотипа и нацеленность на увеличение продаж атрибутики заставляет «Майти Дакс» все чаще обращаться к наработкам Disney. Так, в 2018 году, по случаю 25-летия со дня образования комады, «утки» из Анахайма проводили некоторые матчи в ретро-форме.


Райан Гецлаф, капитан «Анахайм Дакс». Фото: Reuters

В текущем сезоне НХЛ «Анахайм Дакс» намеривались провести 14 матчей в третьем комплекте формы оранжевого цвета с логотипом, использовавшимся до 2006 года. Впервые такой вариант формы «утки» представили в октябре 2015 года в игре против «Колорадо Эвеланш».


Райан Гецлаф, капитан «Анахайм Дакс». Фото: Reuters

Кстати, «Диснейленд» в Анахайме остается вторым домом калифорнийской команды. Здесь она регулярно проводит День фанатов «Дакс», который посещают тысячи людей.

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SPORT.TUT.BY рассказывает, в чем состоит наследие «Могучих уток» и каков вклад в успехи команды легендарного белорусского хоккеиста Руслана Салея.
 
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