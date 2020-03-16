"Опасность очень высока". ФК "Слуцк" может быть расформирован

"В этом году из-за убытков на сахарном комбинате финансовое положение нашего клуба ухудшилось. Стоит вопрос об участии команды в высшей лиге. Никто из сотрудников не допускает мысли о том, что мы не сыграем в чемпионате. Но такая опасность очень высока.





Не ожидали, что такое произойдет в этом сезоне. Сейчас с просьбой о помощи обращаемся на все предприятия. Никто не отказывает. В исполкоме озабочены нашим состоянием. Министр спорта, председатель БФФ понимают нас. Все обеспокоены и стараются нам помочь. Но подвижек нет", — отметил глава клуба.



