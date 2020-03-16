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"Опасность очень высока". ФК "Слуцк" может быть расформирован

16.03.2020 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Слуцк" может не стартовать в чемпионате Беларуси-2020. Об этом стало известно в программе "Футбол совсем не сахар".

Председатель СФК "Слуцк" Виталий Бунос рассказал о сложном финансовом положении клуба, пишет "Прессбол".

"В этом году из-за убытков на сахарном комбинате финансовое положение нашего клуба ухудшилось. Стоит вопрос об участии команды в высшей лиге. Никто из сотрудников не допускает мысли о том, что мы не сыграем в чемпионате. Но такая опасность очень высока.

Не ожидали, что такое произойдет в этом сезоне. Сейчас с просьбой о помощи обращаемся на все предприятия. Никто не отказывает. В исполкоме озабочены нашим состоянием. Министр спорта, председатель БФФ понимают нас. Все обеспокоены и стараются нам помочь. Но подвижек нет", — отметил глава клуба.
 
 
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"Слуцк" может не стартовать в чемпионате Беларуси-2020. Об этом стало известно в программе "Футбол совсем не сахар".
 
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